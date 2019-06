Dirka Novicka vārdā tiks pārdēvēta iela Dalasā

Dalasas pilsētas komisijas pārstāvji apstiprinājuši Olīvu ielas pārdēvēšanu par godu leģendārajam Vācijas basketbolistam Dirkam Novickim, kurš 2011. gadā palīdzēja vietējai “Mavericks” komandai izcīnīt tās vienīgo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) titulu, kā arī visu savu NBA karjeru pavadījis šajā komandā, vēsta “Fox News”.

Iela, kas sauksies par Novicka ceļu (Nowitzki Way), šo nosaukumu iegūs dažu šķērsielu garumā. Šajā posmā tai blakus atrodas “American Airlines Center” arēna, kurā “Mavericks” aizvada savas mājas spēles.

Pagaidām apstiprinātā nosaukuma maiņa varēs oficiāli notikt septembrī, kad par to vajadzēs balsot pilsētas valdei.

Sajūsmu par notikušo pauda arī komandas īpašnieks Marks Kubans, pasmejoties par neapmierinātajiem cilvēkiem, kuri apmaldīsies Novicka ceļā.

It’s official: Nowitzki Way has been approved.@mcuban’s reaction. pic.twitter.com/YXCdEpZE3J