Dončičs ar sarežģītu 'sirēnlauzi' noslēdz trilleri; Porziņģim veiks ceļgala izmeklējumu

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien labā ceļgala dēļ nevarēja palīdzēt sevis pārstāvētajai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Dalasas "Mavericks", kas ceturtajā Rietumu konferences pirmās kārtas spēlē, pateicoties teicamam Lukas Dončičam sniegumam, izlīdzināja rezultātu sērijā pret Losandželosas "Clippers" vienību.

"Mavericks" basketbolisti ar rezultātu 135:133 (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12) triumfēja pret "Clippers" vienību, sērijā panākot rezultātu 2-2. Uzvaru komandai nodrošināja Luka Dončičs, kurš papildlaika izskaņā realizēja tehniski smagu "sirēnlauzi" no trīspunktu metienu līnijas.

Vien pāris minūtes pirms mača sākuma tapa zināms, ka Kristaps Porziņģis spēlē nepiedalīsies. Liepājniekam to liedza sāpes labajā ceļgalā, ziņo medija "The Athletic" žurnālists Šamss Čaranija. Basketbolists pirms mača gan iesildījās kopā ar komandu, bet spēli skatījās no rezervistu soliņa. Savukārt komandas galvenais treneris Riks Kārlails pēc spēles atklāja, ka Porziņģim tiks veikts magnētiskās rezonanses izmeklējums.

Mača iniciatīvu no tās pirmajām minūtēm sagrāba "Clippers" vienība, kas, pateicoties sabalansētam komandas sniegumam, otrās ceturtdaļas vidū panāca vadību 52:31. Laukumā atgriežoties Dončičam, slovēnis un Trejs Bērks aizvadīja veiksmīgu otrās ceturtdaļas turpinājumu, deficītam pirms puslaika pārtraukuma tiekot samazinātam līdz astoņiem punktiem.

Otrajā puslaikā "Mavericks" komanda turpināja iesākto, pirmo reizi kopš paša spēles sākuma sagrābjot vadību. Brīžiem ar izcilu individuālu spēli apmainījās Dončičs un "Clippers" aizsargs Lū Viljamss, kurš trāpīja vairākus teju neticamus metienus.

Taču pamatlaika izskaņā "Mavericks" basketbolisti izlaida no rokām septiņu punktu pārsvaru, "Clippers" komandai panākot papildlaiku. Tajā ilgāk vadībā atradās Losandželosas klubs, kas deviņas sekundes pirms papildlaika beigām, pateicoties precīzam Markusa Morisa trīspunktniekam, izvirzījās vadībā ar rezultātu 133:132.

Pēdējais vārds gan piederēja Dončičam, kurš ar tālmetienu pēc dribla izglāba "Mavericks" komandu no zaudējuma.

Dončičs spēlē atzīmējās ar 43 punktiem, 17 atlēkušajām bumbām un 13 rezultatīvām piespēlēm. Basketbolists pēc spēles atzina, ka vēl svētdienas rītā nav juties labi piektdien izmežģītās potītes dēļ. Viņa dalība spēlē tika apstiprināta vien pēc iesildīšanās, apmēram stundu pirms mača sākuma. Slovēnim ar 25 punktiem izpalīdzēja Trejs Bērks, bet 21 punktu sakrāja Tims Hārdavejs juniors.

Savukārt zaudētāju rindās ar 36 punktiem atzīmējās Lū Viljamss, bet 32 punkti un deviņas bumbas zem groziem Kavai Lenarda kontā.

Kristaps Porziņģis jau pirms sērijas otrās spēles labā ceļgala dēļ tika iekļauts savainoto spēlētāju pieteikumā. "Mavericks" komanda publicēja, ka Porziņģa dalība spēlē ir zem jautājuma zīmes. Tomēr basketbolists toreiz spēja aizvadīja pietiekamu veiksmīgu spēli, Dalasas komandai izlīdzinot sērijā rezultātu. Pats basketbolists pēc mača atzina, ka pat viņam tas bijis liels pārsteigums, jo dienu iepriekš viņš nav juties pārāk labi.

Savukārt pirms sērijas pirmās un trešās spēles "Mavericks" vienība pieļāva, ka Porziņģis varētu nespēlēt, jo viņam bija sasists kreisais papēdis.

Nākamā sērijas spēle paredzēta otrdien.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.