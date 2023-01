Džeimss jau 19. reizi piedalīsies NBA Visu zvaigžņu spēlē, atkārtojot Abdula-Džabara rekordu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēlē jau 19.reizi piedalīsies Losandželosas "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss, atkārtojot Karima Abdula-Džabara rekordu.

Džeimss būs Rietumu konferences kapteinis, kamēr Austrumu konferencē kapteinis būs Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks", ceturtdien paziņoja NBA.

Līdzās Džeimsam NBA Rietumu konferences starta piecniekā iebalsoti Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Zaions Viljamsons no Ņūorleānas "Pelicans", Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors" un Luka Dončičs no Dalasas "Mavericks".

Tikmēr Austrumu konferencē kopā ar Adetokunbo piecniekā ir arī Kevins Durents no Bruklinas "Nets", Džeisons Teitams no Bostonas "Celtics", Donovans Mičels no Klīvlendas "Cavaliers" un Kairijs Ērvings no "Nets".

Šī ir sestā sezona NBA, kad Zvaigžņu spēlē tiek ievēlēti kapteiņi un Džeimss allaž tāds bijis, nezaudējot nevienu reizi (bilance 5-0). Tikmēr Adetokunbo par kapteini kļuvis trešo reizi, šo godu izpelnoties arī 2019. un 2020.gadā.

NBA Visu zvaigžņu spēles starta piecniekus noteica jaukts balsojums - 50% līdzjutēju balsojums, 25% - mediju izvēle un 25% NBA vērtējums.

NBA Visu zvaigžņu spēle tiks aizvadīta 19.februārī Soltleiksitijā.