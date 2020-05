Džordana komandas biedrs: 90% no dokumentālās filmas nav patiesība

Bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Čikāgas "Bulls" basketbolists Horess Grants, kurš ar vienību no 1991. līdz 1993. gadam izcīnīja trīs čempiontitulus, sarunā radiostacijā "ESPN 1000" paudis asu kritiku par dokumentālo filmu "Pēdējā deja" un Maikla Džordana ietekmi uz to.

Filma sastāv no desmit sērijām, kurās padziļināti pētīts ne tikai Čikāgas "Bulls" vienības zvaigzne Maikls Džordans, bet arī citi komandas pārstāvji. Dokumentālās filmas pēdējās divas epizodes tika pirmizrādītas svētdien.

Tomēr vairāki Ziemeļamerikas mediji norādījuši, ka filmas vēstījums ataino tieši Džordana versiju par notikušo.

Grants otrdien veiktā intervijā raidījumā "Kap and Company" piekrita šādam uzskatam, atklāti kritizējot savu bijušo komandas biedru. Filmas laikā tiek pieminēta žurnālista Sama Smita slavenā grāmata "The Jordan Rules", kurā tika atklātas vairākas "Bulls" vienības aizkulises. Džordans apgalvoja, ka galvenais informācijas avots tolaik bijis Grants, ko pats basketbolists nodēvēja par "pilnīgiem meliem".

"Meli, meli un meli," izteicās Grants. "Ja "MJ" [Maiklam Džordanam] ir nepatika pret mani, atrisinām to kā vīrieši. Izrunājam to. Vai varam to nokārtot citā veidā. Taču viņš izplata šos melus, ka es biju grāmatas avots. Sams un es vienmēr esam bijuši lieliski draugi, bet ģērbtuves svētuma dēļ es nekad nebūtu izplatījis ko personīgu. Sams Smits bija izmeklēšanas žurnālists. Viņam vajadzēja divus avotus, lai uzrakstītu grāmatu. Kāpēc, lai "MJ" norādītu tikai uz mani?"

"Tā ir tikai nepatika," turpināja bijušais basketbolists. "Domāju, ka viņš to pierādīja tā saucamās dokumentālās laikā. Ja pasaki kaut ko par viņu, viņš tevi pārtrauc un iznīcina tavu tēlu."

Grants norādīja, ka gadu laikā Džordanam izjukušas attiecības ar vairākiem cilvēkiem, jo viņš nav spējis sagremot par viņu izteiktu kritiku. Bijušais "Bulls" pārstāvis izteicās, ka Džordans nav runājis ar Čārlzu Bārkliju kopš Bārklijs izteicies negatīvi par Džordana paveikto, vadot Šarlotas "Hornets" komandu, ko pats Bārklijs apstiprinājis medijam ESPN.

Tāpat uzbrucējs nosauca Džordanu par "nosūdzētāju", jo basketbolists dokumentālajā filmā stāstīja par komandas biedriem no savas karjeras ievada, kuri lietojuši kokaīnu.

"Es teiktu, ka filma bija izklaidējoša, bet mēs – viņa komandas biedri – zinām, ka 90% no tās bija nepatiesi. Tā nebija patiesa tāpēc, ka viņa komandas biedri par daudz ko viņa teikto atbildēja. Taču tas viss netika iekļauts dokumentālajā, ja to var tā saukt," pauda Grants.

Grants arī aizstāvēja savu bijušo komandas biedru Skotiju Pipenu, kurš kopš dokumentālās filmas pirmo sēriju izrādīšanas nav publiski runājis. Pipenu aizvainojis viņa attēlojums filmā, ziņojusi ESPN žurnāliste Džekija Makmulena.

Basketbolists norādīja uz 1990. gada Austrumu konferences 7. finālspēles atspoguļojumu par Pipena tobrīd piedzīvoto migrēnu, kā arī 1994. gada "play-off" spēli, kurā Pipens atteicās doties laukumā uz pēdējām 1,8 sekundēm, jo komandas treneris Fils Džeksons sagatavoja sadarbību uz Toni Kukoču, nevis Pipenu.

"Nekad neesmu redzējis, kā tik apbalvotu spēlētāju kā Skotijs Pipens ataino tik slikti," izteicās Grants. "Saistībā ar migrēnu un 1,8 sekundēm, Džordanam viņu nosaucot par savtīgu. Pipens 1998. gada finālos knapi varēja paiet, centās darīt visu komandas labā. Vēlos pateikt – kāpēc tam 1,8 sekunžu notikumam vajadzēja būt tā saucamajā dokumentālajā?"

Grants uzsvēra, ka Maikls Džordans tobrīd pat nebija komandā, jo bija pārtraucis basketbolista karjeru, lai spēlētu beisbolu.

Iepriekš norādīts, ka divi no Džordana uzticamākajiem cilvēkiem – Esteja Portnoja un Kērtiss Polks – bija starp filmas producentiem, kas liecina, ka Džordanam bija teikšana pār filmas saturu. Tās režisors Džeisons Hērs noliedzis šo domu, bet Grants nekautrējās uzsvērt filmas neobjektīvo skatījumu par labu varenajam basketbolistam, kad basketbolistam tika vaicāts, kāpēc viņš filmu dēvē par "tā saucamo dokumentālo".

"Ja tā saucamā dokumentālā ir būtībā par vienu personu un viņam ir pēdējais vārds par tās saturu, tā nav dokumentāla filma," izteicās Grants. "Tas ir viņa vēstījums par to, kas noticis "Pēdējās dejas" laikā. Tā nav dokumentālā tāpēc, ka daudz lietu tika izgriezts. Tāpēc to saucu par "tā saucamo dokumentālo.""

Grants visas 17 profesionālās karjeras sezonas aizvadīja NBA, vienreiz piedaloties Visu zvaigžņu spēlē, kā arī četras reizes kļūstot par NBA čempionu. Pirmos trīs titulus uzbrucējs izcīnīja ar "Bulls", bet 2001. gadā Grants triumfēja Losandželosas "Lakers" sastāvā.