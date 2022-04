Embīds, Adetokunbo un Jokičs nosaukti kā vērtīgākā spēlētāja balvas pretendenti

Pašreizējais Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs no Denveras "Nuggets", Filadelfijas "76ers" centrs Džoels Embīds un Milvoki "Bucks" pārstāvis Jannis Adetokunbo nosaukti kā 2021./2022.gada sezonas regulārā čempionāta vērtīgākā spēlētāja jeb MVP balvas pretendenti.

Superzvaigžņu trio no Eiropas un Āfrikas savus klubus ir aizveduši līdz cīņai par NBA izslēgšanas spēlēm, kas sākās aizvadītajā nedēļas nogalē.

Sešās balvu kategorijās mediji izvēlējās trīs finālistus. Balvu ieguvēji tiks nosaukti "play-off" laikā.

Par gada treneri ir nominēti Teilors Dženkinss no Memfisas "Grizzlies", Ēriks Spolstra no Maiami "Heat", kā arī Montijs Viljamss no Fīniksas "Suns" komandas, kura ir šīs sezonas regulārā čempionāta labākā komanda.

Labākā aizsardzības spēlētāja balvai ir nominēti Jūtas "Jazz" centra spēlētājs Rūdijs Gobērs, kurš šo trofeju karjeras laikā ir ieguvis trīs reizes, Markuss Smārts no Bostonas "Celtics", kā arī Mikels Bridžess no "Suns".

Memfisas "Grizzlies" zvaigzne Dža Morents ir viens no kandidātiem līgas visprogresējušākā spēlētāja balvai. Kandidātu vidū ir arī Klīvlendas "Cavaliers" aizsargs Dariuss Gārlends un Sanantonio "Spurs" līderis Dežonte Marejs.

Finālisti NBA gada labākā rezervista balvai ir Tailers Hiro no "Heat", Kems Džonsons no "Suns" un "Cavaliers" pārstāvis Kevins Lavs.

Uz gada debitanta balvu pretendē Skotijs Bārnss no Toronto "Raptors", Keids Kanigems no Detroitas "Pistons", kā arī Evans Moblijs no "Cavaliers".