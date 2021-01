Freimanim un Bērziņam kopā 29 punkti uzvarētā Polijas čempionāta spēlē

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 16 punktus, Jānis Bērziņš pievienoja 13 punktus, bet viņu pārstāvētā Zelonas Guras "Stelmet Enea" komanda svinēja uzvaru savā laukumā Polijas čempionāta spēlē.

"Stelmet Enea" mājās ar 94:82 (22:26, 22:24, 26:21, 24:11) pārspēja Toruņas "Twarde Pierniki" vienību.

Freimanis savas komandas labā spēlēja 21 minūti un 42 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz izprovocēja piezīmi pretiniekam, divreiz kļūdījās un iekrāja efektivitātes koeficientu 11.

Bērziņš spēlēja 21 minūti un 38 sekundes, kuru laikā grozā raidīja vienu no diviem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī visus piecus soda metienus. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, trīsreiz pārkāpa noteikumus, četrreiz izprovocēja piezīmi pretiniekiem, pa reizei pārķēra bumbu un bloķēja pretinieka metienu, kā arī iekrāja efektivitātes koeficientu 18.

Mājiniekiem ar 25 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Gabriels Lundbergs. Viesiem 22 punkti Donovanam Džeksonam.

Zelonas Guras komanda ar 18 uzvarām 20 spēlēs turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 14 panākumiem ir piektā, bet Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas "HydroTruck"klubs ar piecām uzvarām 21 cīņā ir priekšpēdējais starp 16 vienībām.