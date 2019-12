Freimanis ar 16 punktiem neglābj komandu no zaudējuma FIBA Čempionu līgas spēlē

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 16 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā, kurā viņa pārstāvētā Polijas komanda Vloclavekas "Anwil" cieta zaudējumu.

"Anwil" B apakšgrupas septītajā spēlē mājās ar 77:79 (22:18, 17:18, 17:22, 21:21) atzina Grieķijas kluba Atēnu AEK pārākumu.

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 36 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, četras reizes pārkāpa noteikumus un tika pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

"Anwil" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Rikijs Ledo.

"Anwil" ar trīs uzvarām septiņās spēlēs ir piektā starp astoņām B apakšgrupas komandām.

Čempionu līgā 32 komandas sadalītas četrās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras apakšgrupas četras labākās komandas.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".