Freimanis ar 20 punktiem rezultatīvākais uzvarā pār savu iepriekšējo komandu

Latvijas basketbolisti Rolands Freimanis un Jānis Bērziņš piektdien guva attiecīgi 20 un desmit punktus Polijas čempionāta spēlē, palīdzot Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandai izcīnīt uzvaru.

"Stelmet Enea" savā laukumā ar rezultātu 93:77 (25:14, 24:27, 26:18, 18:18) pārspēja Freimaņa iepriekš pārstāvēto Vloclavekas "Anwil".

Freimanis piektdien uz dēļiem pavadīja 32 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja divus metienus, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 23 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija dalīts labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Bērziņš 25 minūtēs un 21 sekundē grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem un divus no sešiem "trejačiem". Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, divas piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un astoņi efektivitātes koeficienta punkti.

Freimanis bija mača rezultatīvākais spēlētājs, bet pretiniekiem par punktu mazāk guva Kērtis Džerelss.

"Stelmet Enea" ar 26 uzvarām 28 spēlēs Polijas čempionātā ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 16 uzvarām 25 dueļos ir sestā, kamēr Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas klubs "HydroTruck" ar septiņiem panākumiem 26 cīņās atrodas 15.pozīcijā 16 klubu konkurencē.