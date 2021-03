Freimanis iekļauts Vienotās līgas nedēļas labāko spēlētāju pieciniekā

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis pirmdien VTB Vienotās līgas spēlē Zelonas Guras "Enea Zastal" komandas rindās guva 26 punktus, kas palīdzēja viņam tikt iekļautam līgas 7. un 8.martā aizvadīto maču labāko spēlētāju pieciniekā.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Rolands Freimanis pirmdien Vienotās līgas spēlē guva 26 punktus un palīdzēja Zelonas Guras "Enea Zastal" komandai mājās izcīnīt 95:92 (15:27, 25:18, 17:25, 38:22) uzvaru pār Mareka Mejera pārstāvēto Permas "Parma".

Polijas komandā Freimanis laukumā pavadīja 36 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 26 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un sešreiz rezultatīvi piespēlēja. Basketbolists grozā raidīja astoņus no 11 divpunktu un vienu no četriem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja septiņus no astoņiem "sodiņiem". Tāpat viņš reizi bloķēja metienu, vienreiz pārtvēra bumbu, nopelnīja divas personīgās piezīmes un pretiniekus izprovocēja uz septiņiem pārkāpumiem. Polijas kluba rezultatīvākais spēlētājs Freimanis spēli noslēdza ar 35 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā.

Tikmēr viņa komandas biedrs Jānis Bērziņš izcēlās ar pieciem punktiem, bet Permas komandā Mejeris guva 13 punktus.

Polijas klubs ar 12 uzvarām 20 spēlēs VTB Vienotajā līgā ieņem piekto vietu.

Kopā ar latviešu spēlētāju, kuram bija lielākais efektivitātes koeficients 35 šajās spēlēs, labāko pieciniekā tika arī viņa komandasbiedrs Lukašs Košareks, kurš 13 no 18 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā un realizēja piecus no septiņiem trīspunktu metieniem.

Labāko pieciniekā ir arī divi Jāņa Timmas pārstāvētās komandas Maskavas apgabala "Himki" spēlētāji. Eriks Makkolums desmit no 16 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā un realizēja trīs no četriem trīspunktu metieniem, bet Džordans Mikijs guva 20 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un realizēja astoņus no 14 metieniem no spēles.

Vēl labāko pieciniekā ir arī Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenētā un Jāņa Kaufmaņa pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo" spēlētājs Ševāns Lūiss, kurš guva 26 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, piecreiz rezultatīvi piespēlēja un realizēja deviņus no 16 metieniem no spēles, sakrādams nedēļas otru lielāko efektivitātes koeficientu 29.