Freimanis un Bērziņš spēlē svarīgu lomu komandas uzvarā Vienotajā līgā

Latvijas basketbolisti Rolands Freimanis un Jānis Bērziņš piektdien guva attiecīgi 18 un 11 punktus Vienotās līgas spēlē, kaldinot Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandas uzvaru.

Polijas klubs viesos ar rezultātu 86:79 (21:20, 26:24, 19:28, 20:7) pārspēja Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenēto Tallinas "Kalev"/"Cramo" vienību, kuras labā piecus punktus guva Jānis Kaufmanis.

Freimanis šajā duelī laukumā pavadīja 33 minūtes un 52 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva četras kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 22 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs komandā.

Tikmēr Bērziņš 23 minūtēs un 58 sekundēs grozā raidīja savu vienīgo divpunktu metienu un trīs no četriem tālmetieniem. Tāpat viņa kontā bija trīs atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, viena piezīme un 18 efektivitātes koeficienta punkti, kas bija trešais labākais sniegums vienībā.

Savukārt Kaufmanis uz dēļiem pabija 20 minūtes un 55 sekundes, grozā raidot tikai vienu no astoņiem tālmetieniem un abus divus "sodiņus". Latviešu basketbolists arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva divas kļūdas, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie sliktākās efektivitātes komandā (-2).

Uzvarētājiem ar 21 punktu un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Ife Lundbergs, bet pretiniekiem 24 punkti bija Markusam Kīnam.

Freimaņa un Bērziņa pārstāvētā komanda ar deviņām uzvarām 16 spēlēs ieņem piekto vietu, bet Kaufmaņa vienība ar diviem panākumiem 11 cīņās ir 11.pozīcijā.

Tāpat kā iepriekšējā sezonā, arī šajā regulārajā turnīrā startē 13 komandas - deviņas no Krievijas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Otro sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2019./2020.gada līgas sezona sezona priekšlaicīgi noslēdzās koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ, čempionu nenoskaidrojot. Čempionāta pārtraukšanas brīdī pirmajā vietā bija Maskavas apgabala "Himki", bet otro vietu ieņēma Maskavas CSKA.