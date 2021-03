Gailītis: pieļāvām pārāk daudz kļūdu

"VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis pēc zaudējuma Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrā posma pirmajā spēlē ir gandarīts, ka daži komandas spēlētāji ceturtajā ceturtdaļā uzņēmās līdera lomu.

Jau ziņots, ka "VEF Rīga" otrdien viesos ar rezultātu 75:76 (18:15, 16:14, 17:14, 14:22, 10:11) pagarinājumā zaudēja Spānijas klubam Burgosas "San Pablo".

Gailītis pēcspēles preses konferencē pauda, ka mačs bija smags, tomēr viņa padotie demonstrējuši atzīstamu sniegumu.

"Lai gan bijām tālu no perfekta snieguma, kontrolējām rezultātu. Esmu priecīgs par to, ka pēdējā ceturtdaļā atspēlējāmies no piecu punktu deficīta. Redzēju, kā daži spēlētāji uzņemas līdera lomu. Pagarinājumā "San Pablo" spēlētājs Rivero guva daudz punktu no soda laukuma. Turklāt pieļāvām pārāk daudz kļūdu - tā bija viena no lielākajām problēmām," stāstīja Gailītis.

Tikmēr Kails Olmens, kurš šajā mačā bez 11 gūtiem punktiem pieļāva arī deviņas kļūdas, secināja, ka komanda varēja spēlēt labāk un viņš dot lielāku ieguldījumu rezultātā.

"VEF Rīga" otrā posma J apakšgrupā tiksies ar divām Spānijas komandām "San Pablo" un Tenerifes "Lenovo", kā arī Aleksandrovacas "Igokea" no Bosnijas un Hercegovinas. Abas pārējās komandas pirmo savstarpējo maču aizvadīs trešdien.