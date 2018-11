'Heat' līderis Ričardsons sodīts ar naudas sodu par kurpes iemešanu skatītājos

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Maiami "Heat" līderis Džošs Ričardsons saņēmis 25 000 dolāru (22 000 eiro) naudas sodu par kurpes iemešanu skatītāju tribīnēs.

Jau ziņots, ka "Heat" svētdien savā laukumā ar 97:113 regulārā čempionāta mačā piekāpās Losandželosas "Lakers" vienībai.

Noslēdzošās ceturtdaļas vidusdaļā Ričardsons kādā no spēles epizodēm mēģināja gūt divus punktus ar bumbas triecienu grozā no augšās, taču to neizdarīja un pieprasīja piezīmi. Tiesnesis gan sodu viesu spēlētājam nepiešķīra, bet spēlētājs nogāja no laukuma un savu nepatiku izrādīja, iemetot savu basketbola apavu tribīnēs.

Ričardsons par to saņēma tehnisko piezīmi un tika izraidīts no zāles. Zīmīgi, ka viņš četru gadu laikā NBA vēl ne reizi nebija izraidīts no spēles.

Ričardsons šosezon ir vadošais "Heat" spēlētājs ar 20,4 punktiem vidēji mačā. Tāpat viņa kontā četras atlēkušās bumbas un 3,3 rezultatīvas piespēles.

Maiami komanda NBA Autrumu konferencē šobrīd ar sešām uzvarām 16 spēlēs ieņem desmito pozīciju.