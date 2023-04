Ingmārs Jurisons: 'Viena tante teica' jeb palīdzot sabiedriskā medija ekspertei rast atbildes uz jautājumiem

Tajā pašā absurda teātrī iederas vēl viens montāžas un raidījuma redaktora filtrus izturējis citāts: "No krīzes vienmēr jāmēģina izkāpt ar pēc iespējas baltākiem cimdiņiem, un masu mediji ir jānoliek čučēt." Tā teikt, sabiedrības apmaksāts padoms negodīgiem funkcionāriem, varmākām un meļiem – nepieļaujiet, lai žurnālisti strādā un izzina! "Medijiem ir jādod līdz šim zināma, ticama, uz faktiem balstīta pamata informācija. Lai žurnālists nemēģina dabūt informāciju no mazāk uzticamiem avotiem. Lai (ir) no pirmavota."

Tīri cilvēciski gribētos pajautāt, kādu cenu sabiedrībai piedāvāt maksāt par to. Cik tūkstošu salauztu dzīvju šobrīd pasaulē būtu vairāk, ja šādam padomam būtu sekojusi, piemēram, "Boston Globe" laikraksta "Spotlight" žurnālistu komanda 1970. gadā, atmaskojot bērnu seksuālās izmantošanas masveida praksi katoļu baznīcā? Vai arī – nav pat jāskatās tik plašos ūdeņos: saskaņā ar Derkevicas-Pilskungas izklāstītajiem un LTV tiražētajiem principiem šobrīd Latvijas medijiem būtu jāčuč arī Jēkabpils slepkavas lietā – paļaujoties uz policijas relīzēm. No pirmavota, tā sacīt – nemēģinot dabūt informāciju "no mazāk uzticamiem avotiem"...

Šis gan nav pārmetums ekspertei, tā ir viņas joma un specialitāte, bet rodas jautājums: kādu mērķu vārdā šādu vēstījumu saviem skatītājiem sniedz sabiedriskais medijs? Ko ar šo sižetu nevis gribēja pateikt, bet reāli pateica "Sporta studija"? To, ka pētnieciskā žurnālistika, visticamāk, ir melnais PR? Ka žurnālistus var nopirkt vai vienkārši aptīt ap pirkstu? Konkrētos vai visus? Tad kā – pētītās situācijas ir safabricētas, dati interpretēti un liecinieki – "vienas tantes" plauktā liekami? Kādu apsvērumu dēļ redakcija ēterā pieļāva atklātu viltus ziņu tiražēšanu un sazvērestības teoriju vērpšanu, klaji diskreditējot kolēģu darbu un mediju lomu kopumā? Galu galā – vai LTV vadībai šķiet pieņemams vēstījums, ka sabiedrībai aktuālās problēmsituācijās medijiem piedien doties "čučēt", nemēģinot izzināt situāciju, bet gan pārtiekot tikai no oficiālo personu sagatavotās "drošās" informācijas?

Otrdien, pēc tam, kad sociālās saziņas vietnē "Twitter" izteicu neizpratni par izskanējušo sižetu, ar mani sazinājās tā autors Raimonds Gekišs. Paskaidroja, ka sižeta doma bijusi citāda, nekā sanācis, pieļauta kļūda akcentu izvēlē, atvainojās. Respektējama rīcība cilvēciskā līmenī, bet diemžēl nekādi nemaina sižeta neprofesionalitātes sastrādāto postu. Nav runa tikai par profesijai un konkrētu mediju un žurnālistu reputācijai nodarīto kaitējumu, bet gan vēstījumu, kādu tas nodod upuriem, kas šādās situācijās meklē palīdzību un svārstās, vai uzticēties medijiem. Diemžēl tieši LTV sporta redakcija darījusi daudz, lai mazinātu šajā stāstā cietušo meiteņu pārliecību, – ilgstoši vispār ignorējot tēmu, tad iznerrojot divas potenciālās liecinieces (no ilgas un vaļsirdīgas sarunas izmantots viens teikums ziņu sižetā), un tagad – kā "Sporta studijas" pirmo sižetu par šo tēmu ēterā prezentējot tieši Derkevicas-Pilskungas savādo vēstījumu. Skumīgajā kopainā iederas arī fakts, ka trešdienas "Panorāma" sižetā pieteiktā intervija ar treneri Steļmahu, sak – pilno versiju steidziet skatīt mūsu "YouTube" kanālā – līdz ceturtdienas pusdienlaikam tur nebija pat ievietota.

"Neignorēt problēmas, lai cik tās šķietami būtu nepatīkamas," sižeta beigās tā autors novēl sporta sabiedrībai. Tieši to pašu gribētos novēlēt "Sporta studijas" radošajam sastāvam.

P.S. "Delfi" galvenais redaktors Filips Lastovskis ir vērsies pie mediju ombuda ar iesniegumu izskatīt sižeta atbilstību kvalitatīvas žurnālistikas un ētikas standartiem.