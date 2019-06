Jukas 'Rockets' komandā – abas superzvaigznes nespēj sadzīvot

Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) starpsezona reizēm ir notikumiem bagātāka nekā regulārais čempionāts, un Ziemeļamerikas mediji vēsta, ka Hjūstonas "Rockets" rindās pēc neizmantotās iespējas izslēgšanas pret Goldensteitas "Warriors" sākušās pamatīgas nesaskaņas.

"Yahoo Sports" vēsta, ka saasinājušās attiecības starp Krisu Polu un Džeimsu Hārdenu. Situācija pat tiek dēvēta par neatrisināmu. Hārdens esot kluba vadībai teicis, ka lai viņi izvēlas, kuru spēlētāju saglabāt sastāvā, bet Pols jau esot pieprasījis, lai viņu aizmaina. Abu spēlētāju attiecības esot bijušas saspringtas pēdējos divus mēnešus.

Tiesa, Pols uz portāla "bleacherreport.com" ierakstu sociālajā tīklā "Instagram" atbildēja: "Sasodīts! Tie man ir jaunumi".

Arī "Rockets" ģenerālmenedžeris Derils Morijs izdevumam "Houston Chronicle" sacīja, ka neviens no Pola pārstāvjiem nav pieprasījis viņa aizmainīšanu uz citu komandu. Tāpat viņš noraidīja runas, ka starp abiem basketbolistiem būtu nesaskaņas.

