Karijs gūst 46 punktus 'Warriors' uzvarā

Stefens Karijs ceturtdien guva 46 punktus, sekmējot Goldensteitas "Warriors" uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.

"Warriors" savā laukumā ar rezultātu 113:104 (27:31, 25:22, 32:30, 29:21) uzvarēja Memfisas "Grizzlies".

Karijs no spēles realizēja 13 no 22 metieniem, tajā skaitā iemeta astoņus no 14 "trejačiem", kā arī viņš grozā raidīja visus 12 soda metienus. Vēl mājiniekiem 22 punktus guva Gerijs Peitons juniors, kurš ceturtās ceturtdaļas nogalē realizēja svarīgu tālmetienu.

Memfisas komandā 21 punktu guva Dža Morants.

"Warriors" uzvarējusi 16 no 18 mājas spēlēm, kas ir labākais rādītājs līgā. "Grizzlies" Sanfrancisko ieradās ar sešām uzvarām izbraukumā pēc kārtas.

Uzvaru mājās izcīnīja arī NBA līdervienība Fīniksas "Suns", kas pārspēja Oklahomasitijas "Thunder" ar rezultātu 113:101 (29:17, 16:31, 37:21, 31:32).

"Suns" rindās Devins Bukers guva 30 punktus, bet Kems Džonsons iemeta visus piecus tālmetienus un pievienoja 21 punktu. Vēl Deandrē Eitons guva 19 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bet Krisam Polam bija 16 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles.

"Thunder" komandā 29 punktus guva Šejs Žilžess-Aleksandrs.

Abas līgas vadošās komandas "Suns" un "Warriors" tiksies Ziemassvētku spēlē. "Warriors", lai pārņemtu līderpozīciju līgā, nepieciešama uzvara.

Citā spēlē Sanantonio "Spurs" izbraukumā ar rezultātu 138:101 (33:24, 33:31, 39:37, 33:18) uzvarēja Losandželosas "Lakers".

"Spurs" komandā savu karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Keitā Beitss-Djopss, kurš guva 30 punktus, Deriks Vaits iemeta 23 punktus un Lonnijs Volkers guva 21 punktu. Sanantonio basketbolisti realizēja 18 tālmetienus.

Mājiniekiem 36 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Lebrons Džeimss, bet 30 punkti bija Raselam Vestbrukam. Covid-19 protokola prasībām šobrīd pakļauti pieci "Lakers" spēlētāji un galvenais treneris Frenks Vogels.

"Lakers" pirmo reizi sezonā zaudējusi četras spēles pēc kārtas.

Šī bija pēdējā spēle Losandželosas arēnā zem "Staples Center" vārda - turpmāk "Lakers" un "Clippers" mājas spēļu norisies vietu sauks "Crypto.com Arena".

Tikmēr novājinātā Atlantas "Hawks" pretinieku laukumā ar 98:96 (32:18, 19:33, 28:24, 19:21) uzvarēja Filadelfijas "76ers".

Uzvarā lielu lomu spēlēja Bogdans Bogdanovičs, kurš pēdējās trīs minūtēs un 44 sekundēs guva desmit punktus, bet mačā kopumā viņš iemeta 15 punktus. "Hawks" komandā rezultatīvākie ar 18 un 17 punktiem bija Kems Redišs un Džons Kolinss. Covid-19 protokola dēļ nevar spēlēt septiņi Atlantas vienības basketbolisti.

"76ers" rindās 23 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Žoels Embīds, kurš pēdējā sekundē nerealizēja metienu, ar kuru varēja panākt papildlaiku.

Tikmēr Jūtas "Jazz" uzveica arī sastāva problēmu mākto Minesotas "Timberwolves" - 128:116 (35:27, 32:33, 34:30, 27:26).

Mājiniekiem 28 punktus guva Donovans Mičels, 20 punkti un 17 atlēkušās bumbas bija Rūdijam Gobēram, 18 punktus iekrāja Bojans Bogdanovičs un 17 punktus guva Maiks Konlijs. Pretiniekiem jaunu sezonas rekordu - 33 punktus - sasniedza Maliks Bīzlijs.

Citviet Šarlotas "Hornets" pretinieku laukumā atspēlēja 19 punktu deficītu un ar rezultātu 115:107 (27:26, 25:39, 25:29, 38:13) uzvarēja Denveras "Nuggets".

Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 23 punktiem bija Kellijs Ubre juniors, kurš ceturtajā ceturtdaļā guva 14 punktus. Divās epizodēs svarīgus tālmetienus realizēja Pols Džemeins Vašingtons.

"Nuggets" sastāvā iespaidīgu "double-double" ar 29 punktiem un 21 atlēkušo bumbu nopelnīja iepriekšējās sezonas vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs.

Savukārt Indiānas "Pacers" mājās uzvarēja Hjūstonas "Rockets" ar rezultātu 118:106 (36:28, 27:30, 28:36, 27:12).

Mailss Tērners uzvarētājiem guva 32 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Keriss Leverts atzīmējās ar 24 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm. "Pacers" realizēja 52,8% metienu no spēles.

Savainojumu dēļ mājiniekiem nevarēja palīdzēt Malkolms Brogdons un Domants Sabonis.

"Rockets" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kristians Vuds.

Citā spēlē Ņūorleānas "Pelicans" izbraukumā ar rezultātu 110:104 (32:17, 23:26, 28:35, 27:26) uzvarēja Orlando "Magic".

Brendons Ingrems "Pelicans" rindās guva 31 punktu, bet Džošs Hārts otrajā puslaikā iemeta divus svarīgus tālmetienus. "Pelicans" sezonu sāka ar 12 zaudējumiem 13 spēlēs, bet nākamajos 20 mačos ir izcīnījusi 11 uzvaras.

"Magic" vienībā pa 22 punktiem guva Kouls Entonijs un Gerijs Heriss.

Visbeidzot Maiami "Heat" mājās ar 115:112 (29:29, 26:32, 33:26, 27:25) pieveica novājināto Detroitas "Pistons".

Maiami komandā 29 punktus guva Tailers Hiro, bet 26 punkti bija Maksam Strasam, kura piektais precīzais "trejacis" 40 sekundes pirms pamatlaika beigām deva "Heat" vadību. "Pistons" rindās karjeras rezultatīvāko spēli aizvadīja Trejs Lailss, kurš guva 28 punktus.

NBA regulārajā čempionātā komandas šosezon aizvadīs 82 spēles.