Karijs 'uguņo' un sasniedz karjeras rezultativitātes rekordu; 'Mavericks' nespēj uzvarēt bez savām zvaigznēm

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) karjeras rezultativitātes rekordu svētdien, 3. janvārī, sasniedza Goldensteitas "Warriors" zvaigzne Stefens Karijs, palīdzot savai vienībai ar 137:122 pieveikt Portlendas "Trail Blazers".

Karijs mačā guva 62 punktus nospēlētajās 36 minūtēs, pirmo riezi karjerā sasniedzot 60 gūto punktu robežu. "Warriors" snaiperis realizēja astoņus no 16 trīspunktu, 10 no 15 divpunktu un 18 no 19 soda metieniem. Pēdējais no šiem rādītājiem arī ir Karija karjeras rekords. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.

Karijs jau pirmajā ceturtdaļā guva 21 punktu, tad nākamajā ceturtdaļā guva vēl 10 punktus, piedaloties gandrīz visos "Warriors" gūtajos punktos pirmajā puslaikā un palīdzot komandai iegūt 12 punktu pārsvaru. Tobrīd neviens cits no "Warriors" spēlētājiem nebija guvis vairāk par sešiem punktiem. Otrajā puslaikā "kareivju" pārsvars sasniedza arī 20 punktus, un "Trail Blazers" īsti nespēja apturēt Kariju un visu "Warriors" komandu.

Uzvarētājiem vēl 21 punktu guva Endrjū Viginss, bet 17 punkti Kellijam Ubrē. "Trail Blazers" sastāvā rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Damjēns Lilārds, bet 28 punktus guva Sīdžejs Makolums.

Citā NBA mačā Dalasas "Mavericks", spēlējot ne tikai bez Kristapa Porziņģa, bet arī bez otras savas zvaigznes Lukas Dončiča, ar 108:118 zaudēja Čikāgas "Bulls".

Līdz trešās ceturtdaļas beigām mača gaitā vadība bija gan vienai, gan otrai vienībai, bet pēdējā ceturtdaļā pārsvaru pretiniekiem ne uz brīdi neatdeva "Bulls", svinot trešo panākumu septiņās spēlēs. "Mavericks" komanda, kuras rindās tuvākajā laikā atgriezīsies Porziņģis, sešos mačos guvusi tikai divas uzvaras.

"Buļļiem" 39 punktus guva Zaks Lavīns, bet 23 punkti Kobijam Vaitam. Nespēlējot Dončičam un Porziņģim, "Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 31 punktu bija Džalens Bronsons.