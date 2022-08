Kārlis Lasmanis: 'Big3' un Eiropas 3x3 ir divas dažādi sporta veidi

Kārlis Lasmanis Latvijas sporta vēsturē ieies kā viens no vārdiem, kas bruģējis 3x3 basketbola ceļu no vakara izklaides draugu pulkā līdz sporta veidam, kas Latvijai atnesis olimpisko zeltu, bet spēlētājiem – karjeras iespējas, par kurām dažus gadus atpakaļ varēja iedomāties vien retais.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šovasar Lasmanis atkal lika par sevi runāt, debitējot ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3", kur laukumā tiekas ar rūdītiem NBA veterāniem. Jau pirmajā sezonā viņš kļuva par vienu no komandas "Aliens" balstiem, palīdzot vienībai iekļūt izslēgšanas spēļu četriniekā. Īsi pirms svarīgākajiem mačiem, Lasmanis dalījās ar iespaidiem par ASV, 3x3 basketbolu un vēl nesasniegtajiem mērķiem.

Jau šo svētdien plkst. 23.00 pēc Latvijas laika Kārlis Lasmanis komandas "Aliens" sastāvā uzsāks "Big3" izslēgšanas spēles pret aizvadītā gada čempionvienību "Trilogy". Sekot līdzi "Big3" izslēgšanas spēlēm varēs tiešraidē Go3 jau šo svētdien no plkst. 22.25.

Video: TV3 Group

Jautāts par gatavību šai spēlei, viņš atzīst, ka sezonas noslēdzošā daļa nedz viņam individuāli, nedz komandai nav bijusi tik veiksmīga, piedzīvojot divus sāpīgus zaudējumus. "Esam priecīgi, ka izdevās iekļūt izslēgšanas spēlēs, taču smagās sezonas beigas nedaudz apslāpēja mūsu emocijas," atzīst Lasmanis. Līdz ar to komanda ir gandarīta, ka izdevies iekļūt izslēgšanas spēlēs, taču viņi saprot, cik nopietni ir jāsagatavojas.

Vērtējot savas izredzes izslēgšanas spēlēs pret aizvadītā gada čempionvienību, Lasmanis ir noskaņots visnotaļ optimistiski: "Esam jau ar viņiem tikušies sezonas laikā, pretinieks ir pazīstams. Redzu, ka mums ir daudzas priekšrocības pret šo komandu, taču vienā spēlē var notikt viss, tādēļ ir svarīgi ierasties uz maču ar pareizo attieksmi un noskaņojumu."

Lasmanis "Big3" līgā veiksmīgi debitēja 19. jūnijā, pirmajā spēlē gūstot 18 punktus, taču pielāgoties līgas specifikai nav bijis viegli: "Spēles stils it kā ir 3x3, taču noteikumi un sajūta vairāk kā klasiskā basketbola laukumā tikai ar sešiem spēlētājiem. Eiropā lielākā atšķirība ir tā, ka bumba visu laiku ir aktīva un spēle norit bez pārtraukumiem. Divas dažādas spēles, it kā abas ir 3x3 formātā, bet atšķirību ir ļoti daudz."

Jau no pirmās "Big3" sezonas 2017. gadā līga piesaistīja skatītāju uzmanību ar to, ka tribīnēs pulcējas spilgtas šovbiznesa vides slavenības, bet laukumos dodas pieredzējuši NBA veterāni. Lai arī sākumā ir bijis neierasti apjaust, ka būs jāspēlē pret basketbolistiem, kam iepriekš sekots līdzi fana statusā, sastopoties ar viņiem laukumā, it īpaši piedzīvojot pret viņiem veiksmīgas spēles epizodes, Lasmanis pielāgojies šim apstāklim un laukumā par to nedomā. Gatavojoties spēlēm, komandai ir bijusi iespēja trenēties arī ar esošajiem NBA spēlētājiem, piemēram, Aleksu Karuso (Alex Caruso), līdz ar to iegūtā pieredze un rūdījums lieliski sagatavo gan fiziski, gan arī psiholoģiski, kad jātiekas ar spēlētājiem, kuri sevi apliecinājuši NBA laukumos.

Šī vasara Lasmanim ir ļoti piesātināta – paralēli startiem "Big3" līgā viņš kopā ar Rīgas komandu piedalās 3x3 turnīros Eiropā un arī pēc sezonas noslēguma pievienosies Latvijas komandas biedriem. Jautāts, kā viņš tiek galā ar milzīgo slodzi, Lasmanis uzsver to, ka ir pieradis šādam ritmam un izbauda iespējas spēlēt augstā līmenī gan Eiropā, gan ASV.

Neskatoties uz viņa sasniegumiem (Tokijas olimpisko spēļu čempions, "Big3" izslēgšanas spēles, viens no Eiropas vadošajiem 3x3 basketbolistiem u.c.), Lasmanis atzīst, ka viņa plauktiņā pietrūkst tādu sasniegumu kā Pasaules čempiontituls (labākais sasniegums līdz šim ir 2. vieta Pasaules čempionātā) un "Big3" čempiontituls, taču arī tas viņam neliks apstāties, jo viņš izbauda katru spēli un iespēju, ko sniedz 3x3 basketbols.

Jau šo svētdien Lasmanis dosies laukumā "Big3" izslēgšanas spēlēs. Jautāts par atbalstu no Latvijas, viņš stāsta, ka izjūt interesi un viņam ir prieks, ka Latvijā pārraida viņa spēles – tas tikai iedrošina.