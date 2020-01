Kobe Braients gājis bojā helikoptera avārijā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas "Lakers" leģenda Kobe Braients svētdien gājis bojā helikoptera avārijā, vēsta slavenību portāls TMZ. Vēlāk to apstiprināja arī citi Ziemeļamerikas mediji.

41 gadu vecais Braients ar četriem citiem cilvēkiem bijis savā privātajā helikopterā, kas piedzīvoja avāriju. Kad notikumu vietā ieradās glābēji, izdzīvojošo nebija. Šobrīd varasiestādes apstiprinājušas piecu cilvēku bojāeju. Traģēdija notikusi kalnos netālu no Kalabasas pilsētas. Negadījums noticis neilgi pirms pulksten 10 pēc vietējā laika.

Braientam ar sievu Vanesu ir četras meitas – Džjanna, Natālija, Bjanka un Kapri. Viņa sieva un bērni neesot bijusi lidaparātā, liecina šī brīža informācija.

Šobrīd sākta traģēdijas izmeklēšana.

#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too - @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO