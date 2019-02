Krievijas un Serbijas basketbolisti iegūst ceļazīmes uz Pasaules kausu

Krievijas un Serbijas vīriešu basketbola izlases svētdien ieguva ceļazīmes uz šī gada Pasaules kausa izcīņu.

Sadalot pēdējo K apakšgrupas ceļazīmi, Krievijas basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 91:76 (16:28, 21:10, 21:27, 33:11) pieveica Somiju, kas tādējādi uz planētas meistarsacīkstēm nebrauks.

Krievu labā 22 punktus iemeta Dmitrijs Kulagins, kamēr Semjons Antonovs pievienoja 15 punktus. Savukārt Somijas valstsvienībā 18 punktus naturalizētais amerikānis Džamars Vilsons.

Somijas izlase šo spēli iesāka lieliski, jo pirmās ceturtdaļas izskaņā tai bija jau 18 punktu pārsvars (28:10), tomēr turpinājumā krievi sasparojās, pēc pirmā puslaika somiem esot vadībā tikai ar vienu punktu (38:37).

Tiesa, arī trešajā ceturtdaļā Somijas basketbolisti spēja iegūt vairāk nekā desmit punktu vadību, tomēr Krievijas izlase aizvadīja lielisku ceturto ceturtdaļu, jo tās laikā viesus ne tikai panāca, bet pēdējās piecās minūtēs veica arī 17:2 izrāvienu, kas mājiniekiem nodrošināja tik svarīgo uzvaru.

K apakšgrupā pirmā ar 11 spēlēs gūtām deviņām uzvarām ir Francija, bet astoņus panākumus guvusi Čehija. Šīs abas izlases jau pirms tam bija nodrošinājušas vietu finālturnīrā. Trešā ar astoņām uzvarām 12 mačos ir Krievija, kamēr Somijai bija seši panākumi. Tālāk ar četrām uzvarām 11 cīņās seko Bulgārija, bet Bosnijas un Hercegovinas kontā ir divi panākumi.

Savukārt L apakšgrupā Serbija izšķirošajā mačā savā laukumā ar rezultātu 97:76 (26:18, 23:15, 18:17, 30:26) uzvarēja Izraēlu, arī iegūstot tiesības spēlēt Pasaules kausā.

Serbijas valstsvienības sastāvā ar 22 punktiem izcēlās Vladimirs Lučičs, kamēr komandas rindās šajā logā atgriezās slavenais saspēles vadītājs Milošs Teodosičs, kurš svētdien atzīmējās ar 11 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Iepriekšējā spēlē pret Igauniju, kam serbi negaidīti zaudēja, Teodosičs cīņas beigās nerealizēja vairākus svarīgus metienus.

Tikmēr Izraēlas sastāvā svētdien 16 punktus guva Džeiks Koens.

Uz pozitīvas nots kvalifikāciju noslēgusi Igaunija, kas svētdien izbraukumā ar 84:77 (21:27, 27:15, 12:20, 24:15) pieveica Gruziju, 18 punktus iemetot Kristianam Kullamē.

L grupā jau pirms tam pirmās divas vietas bija nodrošinājušas Grieķija un Vācija, kuras 11 spēlēs guvušas attiecīgi desmit un deviņas uzvaras. Trešajā vietā beigās ierindojās Serbija, kas guva septiņas uzvaras 12 mačos, bet ar pieciem panākumiem sekoja Izraēla un Gruzija, kamēr tabulu ar četriem panākumiem noslēdza igauņi.

Uz Pasaules kausa finālturnīru Ķīnā brauks katras apakšgrupas trīs labākās izlases.

Pirmdien izšķirošo cīņu par vietu Pasaules kausā aizvadīs arī Latvijas izlase, kas viesosies Melnkalnē.

No Eiropas ceļazīmes uz Pasaules kausu ir ieguvušas Grieķija, Vācija, Serbija, Francija, Čehija, Krievija, Spānija, Turcija, Lietuva, Itālija un Polija. Līdz ar to pēdējā ceļazīme no Vecā kontinenta tiks izspēlēta tieši starp Latviju un Melnkalni.