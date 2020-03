Kuruca pārstāvēto 'Nets' turpmāk vadīs līdzšinējais trenera palīgs Vons

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienību Bruklinas "Nets", kuras rindās spēlē arī Rodions Kurucs, turpmāk vadīs līdzšinējais trenera asistents Žaks Vons, jo ar galveno treneri Keniju Atkinsonu līgumsaistības ir pārtrauktas pēc abpusējas vienošanās, vēsta NBA.

"Runājot ar Keniju par komandas rezultātu progresu sezonas gaitā, secinājām, ka trenera maiņa ir tas, kas nepieciešams komandai," teica "Nets" ģenerālmenedžeris Šons Markss. "Šis nebija viegls lēmums, tomēr mēs uzskatām, ka šobrīd tas ir pareizais lēmums."

"Kenijs ir ieguldījis daudz darba, lai izveidotu komandas kodolu un identitāti. Esam pateicīgi Kenijam par paveikto. Kenijs un viņa sieva Laura vienmēr būs daļas no "Nets" ģimenes." Atkinsons darbu "Nets" organizācijā uzsāka 2016.gadā un nepilnās trīs sezonās ar komandu izcīnīja 118 uzvaras, vēl 190 gadījumos ciešot neveiksmi.

Speciālists "Nets" organizācijā ir trešais bagātākais treneris aizvadīto spēļu ziņā, bet 118 uzvaras ir ceturtais labākais rādītājs. "Nets" šosezon 62 spēlēs izcīnījusi 28 uzvaras un Austrumu konferencē ieņem septīto vietu. Vons savu debiju pie "Nets" stūres, visticamāk, piedzīvos svētdien mačā pret Čikāgas "Bulls".

The Brooklyn Nets and Head Coach Kenny Atkinson have mutually agreed to part ways. Jacque Vaughn will serve as head coach for the remainder of the season.