Kurucs debitē ar 14 punktiem, Bērziņam 13 punkti 'Strasbourg' zaudējumā

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs trešdien debitēja Francijas kluba "Strasbourg" rindās ar 14 gūtiem punktiem, taču tas neglāba viņa un Kaspara Bērziņa pārstāvēto komandu no neveiksmes.

Strasbūras vienība, kuru trenē Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki, noslēdzošajā apakšgrupās spēlē izbraukumā ar rezultātu 71:89 (23:24, 19:18, 10:28, 19:19) piekāpās Sombathejas "Falco".

Kurucs laukumā bija 29 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā grozā meta četrus no astoņiem divu punktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, nopelnīja trīs piezīmes, pieļāva sešas kļūdas, pārtvēra divas piespēles, bloķēja vienu metienu, sakrāja +/- rādītāju -20 un efektivitātes koeficientu 15.

Tikmēr Bērziņš spēlēja 17 minūtes un 44 sekundes un, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un divus soda metienus, tika pie 13 punktiem. Viņš statistikā atzīmējās arī ar vienu atlēkušo bumbu, vienu rezultatīvu piespēli, vienu kļūdu, trīs pārtvertām piespēlēm, diviem bloķētiem metieniem, tika pie +/- rādītāja -11, noslēdzot maču ar labāko efektivitātes koeficientu vienībā 17.

Latvijas basketbolisti bija rezultatīvākie "Strasbourg" rindās, kamēr pretinieku vienībā ar 17 punktiem izcēlās Zoltāns Perls un Boriss Baraks.

"Strasbourg" ar četrām uzvarām sešās spēlēs A apakšgrupā ieņēma pirmo vietu, uzreiz nodrošinot vietu turnīra astotdaļfinālā.

Tikmēr B apakšgrupā Artūra Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" savā laukumā ar rezultātu 66:90 (15:23, 25:21, 15:19, 11:27) zaudēja Vācijas komandai Bonnas "Telekom".

Strautiņš laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 13 sekundēs izcēlās ar 15 punktiem, metot grozā divus no četriem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņš arī tika pie piecām atlēkušajām bumbām, +/- rādītāja trīs un efektivitātes koeficienta 15.

Citā B apakšgrupas mačā Atēnu AEK ar Jāni Strēlnieku ierindā mājās ar rezultātu 80:72 (9:20, 15:20, 26:16, 30:16) pārspēja Turcijas komandu Karšijakas "Pinar".

Strēlnieks spēlēja 27 minūtes un 44 sekundes un guva 13 punktus, realizējot divus no trijiem divu punktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un trīs soda metienus. Viņš statistikā atzīmējās arī ar trīs atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm, vienu piezīmi, divām kļūdām, sakrāja +/- rādītāju -1 un efektivitātes koeficientu 13.

B apakšgrupā Atēnu komanda ar trīs uzvarām un tikpat neveiksmēm ieņēma otro vietu, nodrošinot vietu "play-in" sērijā, kamēr "UnaHotels" ar diviem panākumiem sešās spēlēs ierindojās ceturtajā pozīcijā.

32 komandas sacenšas astoņās grupās pa četrām vienībām. Grupu uzvarētājas uzreiz iekļūst astotdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas 2023.gada janvārī cīnīsies "play-In" sērijā.

Ceturtdaļfinālā komandas aprīlī aizvadīs dueļus līdz divām uzvarām, bet sezona noslēgsies ar "Final Four" turnīru maijā.