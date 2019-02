Kurucs izceļas ar 9+10 zaudējumā pret Bertāna pārstāvēto 'Spurs'

Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ceturtdien guva deviņus punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, kamēr viņa pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā izbraukumā ar rezultātu 114:117 (25:29, 26:23, 38:33, 25:32) piekāpās cita latvieša Dāvja Bertāna pārstāvētajai Sanantonio "Spurs".

"Spurs" basketbolistiem šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas.

Lai arī "Spurs" šajā spēlē guva uzvaru, visproduktīvāko sniegumu no abiem latviešiem nodemonstrēja Kurucs, kurš, dodoties "Nets" starta sastāvā, laukumā pavadītajās 27 minūtēs izcēlās ar deviņiem punktiem un desmit atlēkušajām bumbām. Viņš grozā raidīja četrus no pieciem divpunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem", kamēr visi trīs trīspunktnieki lidoja grozam secen. Vēl Kurucs atzīmējās ar desmit atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu pārtvertu bumbu, trim kļūdām un trim piezīmēm. Kamēr Latvijas basketbolists bija laukumā, "Nets" zaudēja par pieciem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija ceturtais sliktākais rādītājs komandā.

Bertāns šoreiz spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un nospēlētajās 22 minūtēs guva trīs punktus. Viņš iemeta vienu no sešiem trejačiem, bet nerealizēja vienīgo divpunktnieku. Tāpat viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas un trīs rezultatīvas piespēles, kā arī divas piezīmes.

"Spurs" sastāvā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Deriks Vaits, bet ar 20 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām atzīmējās Lamarkuss Oldridžs. Pēc trīs maču izlaišanas laukumā atgriezās viens no Sanantonio komandas līderiem Demars Derouzens, kurš izcēlās ar 15 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.

Savukārt "Nets" rindās ar 25 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās D'Endželo Rasels, kamēr pa 18 punktiem guva Džo Heriss un Demars Kerols.

Abas komandas aizvadīja ļoti spraigu maču, turklāt pirmajā puslaikā Bertānam tika pārsista uzacs, bet viņš varēja atgriezties laukumā. Savukārt vēl ceturtās ceturtdaļas ievadā "Nets" atradās vadībā ar septiņu punktu pārsvaru (97:90). Tiesa, "Spurs" ātri vien šo deficītu likvidēja un pārņēma vadību.

Vēl nepilnas piecas sekundes pirms pamatlaika beigām "Nets" basketbolists Šabazs Napjērs ar precīzu trīspunktnieku panāca 114:115, tomēr brīdi pēc tam Oldridžs realizēja divus svarīgus soda metienus.

"Spurs" ar 31 uzvaru 53 spēlēs atrodas Rietumu konferences piektajā vietā, kamēr "Nets" ar 28 panākumiem 53 mačos ir sestā Austrumos.

Nākamo cīņu "Spurs" aizvadīs sestdien, kad uzņems Ņūorleānas "Pelicans", bet "Nets"arī sestdien viesosies pie Orlando "Magic".