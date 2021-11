Kurucs pēc trīsarpus gadu ilga pārtraukuma pārstāvēs Latvijas izlasi

Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki nosaucis sastāvu novembrī gaidāmajām 2023. gada Pasaules kausa atlases cikla spēlēm. Pēc trīs gadu pārtraukuma pirmos mačus izlases rindās varēs aizvadīt iepriekš Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) nodarbinātie Rodions Kurucs un Anžejs Pasečņiks.

Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Luka Banki un viņa kolēģi kopā izraudzījušies 15 basketbolistus, kuri 21. novembrī Rīgā sāks gatavoties 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm ar Serbijas (25. novembrī plkst.21 Belgradā; tiešraide TV6) un Slovākijas (29. novembrī plkst.19 "Arēnā Rīga"; tiešraide TV6) izlasēm, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Valstsvienības sastāvā atrodami vairāi ierasti uzvārdi, izlases rindās sen neredzētie Rodions Kurucs un Anžejs Pasečņiks, potenciālais debitants Toms Leimanis, šosezon vēl nespēlējušais Artūrs Žagars, kā arī 20 gadus vecais Mārcis Šteinbergs.

"Svarīgi, ka ierindā ir desmit basketbolisti, kuri vasarā piedalījās mūsu treniņu darbā un parādīja savu meistarību iepriekšējā sacensību ciklā," izsakās Banki. "Tas nodrošina stabilitāti un pēctecību mūsu darbā. Komandai pievienojušies tādi labi spēlētāji, kā Rodions Kurucs un Anžejs Pasečņiks, kuri vēlas būt komandas dalībnieki. Mūsu sistēmai svarīga ir jauno spēlētāju grupa, ko šoreiz pārstāvēs Mārcis Šteinbergs un Artūrs Žagars. Esmu lepns par komandu, kas būs manā rīcībā."

"Mūs gaida divas ļoti svarīgas un sarežģītas spēle. Serbijas izlase ir viena no labākajām komandām Eiropā. Ar Slovākijas izlases spēku iepazināmies jau pārbaudes spēlē vasarā. Ceram uz mūsu fanu atbalstu gan klātienē, gan neklātienē."

Rodions Kurucs pieaugušo valstsvienības sastāvā aizvadījis trīs spēles, piedaloties 2017./2018. gada sezonas laikā notiekošajā 2019. gada Pasaules kausa atlases turnīra. Tā brīža "Barcelona" kluba uzbrucējs pēdējo maču izlasē aizvadīja 2018. gada 23. februārī pret Ukrainas izlasi.

Uzbrucējs pēc tam devās uz NBA, Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) sistēmas dēļ nespējot palīdzēt Latvijas valstsvienībai. To viņam tagad ļauj atgriešanās Eiropā, kur viņš pārstāv Belgradas "Partizan" vienību.

Portāls "Delfi", oktobrī ieskicējot Latvijas izlases sastāvu, jau ziņoja, ka valstsvienības vadība bija pārliecināta par Kuruca pievienošanos valstsvienībai, kā arī pievērsās viņa lomai Serbijas komandā pie leģendārā trenera Žeļko Obradoviča.

Savukārt Anžejs Pasečņiks valstsvienības sastāvā paguvis aizvadīt 14 mačus. Centra pozīcijas spēlētājs pēdējo maču Latvijas izlases kreklā aizvadīja 2018. gada 1. jūlijā Ukrainā.

2018./2019. gada sezonā Pasečņiks ar "Herbalife Gran Canaria" komandu spēlēja ULEB Eirolīgā, bet nākamās divas sezonas pavadīja Vašingtonas "Wizards" sistēmā, arī esot bez iespējas spēlēt izlasē. Basketbolists nule atgriezās Eiropā, aizvadītajā nedēļas nogalē debitējot Seviljas "Real Betis" komandā, kuru pārstāv arī Dairis Bertāns.

Šosezon vēl laukumā Badalonas "Joventut" rindās nav gājis Artūrs Žagars, kurš pēc ilgstošas rehabilitācijas cirkšņa savainojuma dēļ pēdējos četros mačos bijis vienības pieteikumā. Savukārt debiju oficiālā spēlē varētu piedzīvot 20 gadus vecais Spānijas kluba "Baxi Manresa" uzbrucējs Mārcis Šteinbergs.

Pirmo pārbaudes spēli valstsvienības rindās jūnijā bija jāaizvada Tomam Leimanim, kuram doties uz Poliju liedza mikrotrauma. 27 gadus vecais saspēles vadītājs Ukrainas kluba "Odesa" labā šosezon vidēji guvis 12,8 punktus spēlē, laukumā pavadot 30,7 minūtes.

Latvijas izlase kvalifikācijas ciklu A apakšgrupā sāks 25. novembrī, kad Belgradā viesosies pie Serbijas valstsvienības. Savukārt 29. novembrī "Arēnā Rīga" tiks uzņemta Slovākijas izlase. Vēl A grupā spēlēs Beļģijas basketbolisti.

Spēli Latvija – Slovākija klātienē drīkstēs apmeklēt 500 skatītāji. Biļešu tirdzniecība sāksies otrdien plkst. 12:00 mājaslapā "basket.lv". Spēles apmeklēšana tiks organizēta "zaļajā" līmenī personām ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un atsevišķā sektorā arī "dzeltenajā" līmenī vecākiem ar bērniem līdz 12 gadu vecumam (vecākam nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts).

Eiropas zonā Pasaules kausa atlasē startēs 32 komandas, kuras sadalītas astoņās grupās. No katras apakšgrupas nākamajā kārtā iekļūs trīs spēcīgākās komandas. A grupas komandas nākamajā grupu turnīrā tiksies ar B grupas vienībām. Šo apakšgrupu pārstāv Grieķijas, Turcijas, Lielbritānijas un Baltkrievijas izlases.

Kvalifikācijas spēles paredzētas trijos "logos" – 2021. gada novembrī, 2022. gada februārī un jūnija beigās. Savukārt nākamajā kvalifikācijas kārtā iekļuvušās vienības ciklu turpinās 2022. gada augustā un novembrī, kā arī 2023. gada februārī.

Eiropas 12 labākās komandas iegūs tiesības startēt finālturnīrā, kas 2023. gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.

