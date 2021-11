Kurucs priecē Belgradu ar 'dankiem'; Žagars pirmoreiz šosezon iekļauts pieteikumā

Otrdien ULEB Eiropas kausa spēlē Belgradā tikās Latvijas izlases basketbolistu Rodiona Kuruca un Artūra Žagara pārstāvētas komandas, uzvaru svinot Kurucam un Belgradas "Partizan" vienībai.

Belgradas "Partizan" vienība mājās ar rezultātu 68:67 (19:17, 15:22, 15:20, 19:8) pārspēja Badalonas "Joventut" komandu.

Laukuma saimnieki bija iedzinējos visu otro puslaiku līdz Kevins Panters ar sarežģītu pustālo metienu 27 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca "Partizan" komandai vadību (66:65). Viesu labā ar brīvu un precīzu metienu atbildēja Pau Ribass, taču Panteram pa spēkam bija vēl viens rezultatīvs raidījums, amerikānim atkal izceļoties ar meistarīgu metienu pēc dribla.

.@KPJunior_ decided to call it game in the last second ⌛️@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1Jn57WbvOm