Laikraksts: Štālbergs atkāpies arī no 'Liepājas' kluba valdes priekšsēdētāja amata

Bijušais Latvijas vīriešu valstsvienības spēlētājs un ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs atkāpies no basketbola kluba "Liepāja" valdes priekšsēdētāja amata, ziņo laikraksts "Kurzemes Vārds".

Štālbergs bija viens no cilvēkiem, kurš palīdzēja Liepājas pilsētai saglabāt komandu Latvijas augstākajā basketbola līgā, 2018. gada 8. martā kļūstot par jaunizveidotās biedrības "Sporta klubs Liepājas basketbols" valdes priekšsēdētāju. Basketbola klubs "Liepāja" tādējādi aizstāja biedrības "Sporta klubs Liepājas Lauvas" basketbola komandu.

2018./2019. gada sezonā liepājnieks bija arī vienības galvenais treneris, bet nupat aizvadītajā sezonā Štālbergs koncentrējās darbam organizācijas administrācijā.

Štālbergs no valdes priekšsēdētāja amata atkāpies jau martā, ziņo "Kurzemes Vārds", bet viņa vietā šajā postenī turpmāk darbosies uzņēmējs Anrijs Ozoliņš, kurš ir viens no šīs biedrības dibinātājiem.

Uzņēmumu reģistrā izmaiņas fiksētas šonedēļ. Biedrības valdē palicis tās iepriekšējais loceklis Normunds Atvars, bet valdē klāt nākuši kluba prezidents Āris Ozoliņš un arī Anrijs Ozoliņš.

Āris Ozoliņš skaidro, ka Artūrs Štālbergs no valdes priekšsēdētāja amata atkāpies jau marta sākumā. Otrdien izmaiņas kluba vadībā apstiprinātas Uzņēmumu reģistrā, bet trešdien kluba vadītāji pulcējušies, lai spriestu par nākamo sezonu.

"Līdz galam nav zināms, kā viss attīstīsies saistībā ar ārkārtējo situāciju," laikrakstam stāstīja Āris Ozoliņš. "Taču mūsu plāns ir tāds, ka jebkurā gadījumā gan kluba sieviešu, gan vīriešu komanda nākamsezon pastāvēs. Iespējams, ka lielāku uzsvaru liksim uz gados jauniem spēlētājiem, taču tā nebūs tikai jauniešu komanda. Sastāvu modelēsim atkarībā no budžeta. Tāpat atkarībā no budžeta domāsim par vienības galveno treneri, bet sastāvs lielā mērā būs atkarīgs no trenera. Droši vien, ka jāpaciešas vismaz līdz jūnijam vai maija beigām, kad varētu būt vairāk skaidrības par vispārējo situāciju."

"Liepājas" vienība sezonu uzsāka, vienību vadot pašmāju trenerim Kristapam Zeidam, bet drīz vien viņu amatā nomainīja serbs Braņislavs Vicentičs. Klubam tika piesaistīts arī bijušais Viļņas "Lietuvos Rytas" vienības ģenerālmenedžeris Jons Vainausks, kurš komandas sastāvu papildināja ar pieredzējušiem spēlētājiem no Serbijas.

Čempionāta otrajā pusē liepājnieki šķīrās no gandrīz visiem leģionāriem un pieredzējušajiem spēlētājiem, lai lieki netērētu līdzekļus situācijā, kad faktiski nebija izredžu iekļūt ne divu valstu apvienotās līgas izslēgšanas spēlēs, ne Latvijas līgas "play-off" turnīrā. Klubu pirms sezonas beigām pameta arī Vainausks.

Covid-19 dēļ līdz galam neaizvadītajā sezonā "Liepāja" ierindojās Latvijas-Igaunijas līgas pēdējā pozīcijā, jo finansiālu apsvērumu dēļ jau iepriekš no turnīra izstājās pēdējā vietā esošā "Valga-Valka". Divu sezonu laikā Kurzemes vienība nav sasniegusi izslēgšanas spēles nevienā turnīrā.

Štālbergs šī gada martā pēc astoņiem nostrādātiem mēnešiem pārtrauca arī darbu Latvijas Basketbola savienībā (LBS) kā Latvijas vīriešu izlases ģenerālmenedžeris.