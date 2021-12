'Lakers' zvaigzne Džeimss inficējies ar Covid-19

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Lakers" superzvaigznei Lebronam Džeimsam konstatēts Covid-19, tādējādi viņš izlaidīs vairākas spēles.

Džeimss par saslimšanu uzzinājis otrdienas rītā un līdz ar to automātiski uz viņu attiecas NBA sanitārais protokols. NBA zvaigzne nepiedalījās "Lakers" otrdienas mačā, kurā Losandželosas komanda viesos ar 117:92 uzvarēja Sakramento "Kings". Tā vietā Džeimss drošos apstākļos atgriezies Losandželosā, kur turpinās pašizolāciju.

"Lakers" treneris Frenks Fogels žurnālistiem sīkāk nekomentēja Džeimsa veselības stāvokli, tikai piebilda: "Cerams, ka tas būs īslaicīgi. Skatīsimies."

Savukārt Džeimsa komandas biedrs Entonijs Deiviss pieļāva, ka Džeimsam slimība ir asimptomātiska. "Viņš teica, ka jūtas labi. Domāju, ka viņš ir asimptomātisks, kas ir labā ziņa. Veselība ir vissvarīgākā. Tā ir svarīgāka par basketbolu. Viņam ir ģimene."

Džeimss šajā sezonā savainojuma un diskvalifikācijas dēļ jau izlaidis 12 no 23 spēlēm. Kopā ar Džeimsu "Lakers" uzvarējis septiņas no 11 spēlēm, bet bez savas zvaigznes komanda zaudējusi septiņas no 12 spēlēm. Savā 19. sezonā NBA Džeimss vidēji spēlē guvis 25,8 punktus, izdarījis 6,8 rezultatīvas piespēles un izcīnījis 5,2 atlēkušās bumbas.

NBA sanitārais protokols paredz, ka pēc pozitīva Covid-19 testa personai minimums 10 dienas ir jāpavada pašizolācijā un to laikā nedrīkst piedalīties fiziskās aktivitātēs kopā ar komandas biedriem. Pēc šī perioda sportistam ir jāiziet sirds un vēl dažādas pārbaudes, lai iegūtu atļauju atgriezties laukumā. Tāpat pirms atgriešanās laukumā basketbolistam jābūt diviem negatīviem Covid-19 testiem 24 stundu laikā.

Džeimss šogad pirms sezonas neslēpa, ka ir skeptisks Covid-19 un vakcinācijas jautājumos, tomēr septembrī viņš atklāja, ka ir saņēmis vakcīnu.