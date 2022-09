Lasvegasas 'Aces' basketbolistes pirmo reizi nonāk WNBA tronī

Par Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempionēm svētdien pirmo reizi vēsturē kļuva Lasvegasas "Aces" basketbolistes.

Finālsērijas ceturtajā spēlē "Aces" viesos ar 78:71 (16:12, 14:16, 23:21, 25:22) uzvarēja Konektikutas "Sun", sērijā līdz trim uzvarām triumfējot ar 3-1.

Uzvarētājām šajā mačā 20 punktus iemeta Čelsija Greja, bet 17 punkti Rikanas Viljamsas kontā. Savukārt "Sun" labā 17 punkti Kortnijai Viljamsai, kamēr "triple-double" savāca Alisa Tomasa - 11 punkti, 11 rezultatīvas piespēles un desmit atlēkušās bumbas.

Greja tika nosaukta par finālsērijas vērtīgāko basketbolistu.

Tikmēr "Aces" galvenā trenera Bekija Hemsona kļuvusi par pirmo treneri WNBA vēsturē, kura aizvedusi komandu līdz čempiontitulam jau savā debijas sezonā.

🏆 CHAMPIONS 🏆

For the first time in franchise history, the @LVAces are #WNBA Champs, defeating the Connecticut Sun 3-1 in the #WNBAFinals presented by @YouTubeTV to take the title ‼️#MoreThan pic.twitter.com/KjErTsQTIM