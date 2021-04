Latvijas basketbola izlase uzzina astoņus iespējamos pretiniekus PK kvalifikācijā

Starptautiskā basketbola federācija (FIBA) otrdien noteikusi izlozes grozus 2023. gada Pasaules kausa Eiropas atlases turnīra otrajai pirms kvalifikācijas kārtai, kas ļāvis uzzināt iespējamās Latvijas basketbola izlases pretinieces.

Latvijas, Melnkalnes, Maķedonijas un Zviedrijas izlases iekļautas pirmajā izlozes grozā, Rumānijas, Dānijas, Austrijas un Šveices valstsvienības iekļuvušas otrajā grozā, bet trešo grozu pārstāv Baltkrievijas, Islandes, Portugāles un Slovākijas vienības. Latvijas valstsvienība veidos grupu ar vienu komandu no otrā groza un vienu vienību no trešā groza.

Trešajā grozā iekļautas komandas, kuras februārī pārvarēja pirmo pirms kvalifikācijas kārtu, bet pirmos divus grozus pārstāv astoņas komandas, kuras nepārvarēja pēdējo atlases turnīra kārtu 2022. gada Eiropas čempionātam.

Pati izloze notiks trešdien, 28. aprīlī, bet spēles paredzēts aizvadīt augustā. Šobrīd gan nav apstiprināti maču datumi un izspēles formāts, taču parastā situācijā četrās apakšgrupās iedalītās trīs vienības izspēlētu savā starpā spēles gan mājās, gan izbraukumā.

Katras grupas divas spēcīgākās valstsvienības sasniegs Pasaules kausa Eiropas pamatkvalifikācijas turnīru, kuru paredzēts uzsākt novembrī.

Latvijas basketbola izlase kopš FIBA atjaunotās sistēmas, kas paredz kvalifikācijas turnīru aizvadīt klubu sezonas laikā, nav kvalificējusies nedz 2019. gada Pasaules kausam, ne 2022. gada Eiropas čempionātam. Valstsvienībai vairumā spēļu nav varējuši palīdzēt tās vadošie basketbolisti, kuri ikdienā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) un ULEB Eirolīgā.

The road to #FIBAWC 2023 continues, as the European Pre-Qualifiers Second Round draw seedings have been set!

Tune in for the LIVE draw! 🔴

📅 Wednesday, April 28

🕒16:30 CET