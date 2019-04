Latvijas Basketbola savienība konkursā meklē basketbola halles būvprojekta izstrādātāju

Latvijas Basketbola savienība (LBS) izsludinājusi iepirkumu par sporta halles jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkuma paredzamā līgumcena nav norādīta.

Atklātā konkursa iepirkuma priekšmets ir LBS sporta halles jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Iepirkuma uzvarētājam būvprojekts minimālajā apmērā būs jāizstrādā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, savukārt projektu būvprojekta stadijā būs jāizstrādā septiņu mēnešu laikā no būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas. Pēc projekta būvprojekta apmērā saskaņošanas LBS nodrošinās būvprojekta ekspertīzi.

Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps sacīja, ka LBS no sava plānotā termiņa ir nedaudz atkāpusies, jo iekavējās ar šī iepirkuma izsludināšanu. "Apmēram pusotrs gads aizies projektēšanai, šajā laikā tiekot skaidrībā par finanšu avotiem. Šobrīd ir sagatavots līgums par pārņemšanu un apsaimniekošanu. Svarīgi, lai ejam uz priekšu. Projektēšana ritēs savu gaitu, taču jācer, ka nebūs kavēšanās konkursa procesā," viņš teica.

Šneps piebilda, ka LBS ir nauda halles projektēšanai un inventāram, bet pārējie līdzekļi būs jāpiesaista no citurienes. "Ceram, ka tā pamazām būs arī valsts atbildība, ņemot vērā basketbola popularitāti. Esam gatavi strādāt pie privātā finansējuma piesaistes, ar vai bez kredītlīdzekļu palīdzības. No 2015. gada Eiropas čempionāta basketbolā ieņēmumiem mums ir nedaudz pāri pusmiljonam eiro. Daļa no tā tiks iztērēta projektēšanai, šobrīd gan nezinām, cik liela būs tā summa. Pēc tam tad varēsim noteikt, cik daudz varēsim tērēt inventāram un citām vajadzībām," viņš skaidroja.

Pretendenti piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 23. maijam pulksten 14.

Pagājušā gada augustā LBS padome norādīja, ka nepamatota kavēšanās spert nākamos soļus, lai realizētu LBS basketbola halles projektu uz Rīgas domes rezervētā zemes gabala ilgtermiņā nopietni apdraud Latvijas basketbola attīstības iespējas un izgaismo nopietnas problēmas sporta nozares pārvaldībā.

Kā vēstīja LBS, ar Rīgas domes 2017. gada 14. marta lēmumu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Krišjāņa Barona ielā 99c rezervēts LBS pieteiktās ieceres – starptautiskiem noteikumiem atbilstošas treniņu bāzes izveidei nacionālo basketbola izlašu vajadzībām.

Projekta attīstībai LBS valde rezervēja lielāko daļu Eiropas 2015. gada čempionāta rīkošanā nopelnītās naudas, kas daļēji izmantota, izstrādājot basketbola halles skiču projektu.