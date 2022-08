Latvijas basketbolisti ar fenomenālu azartu 'sabradā' Turciju

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdienas vakarā izcīnīja uzvaru 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē – lieliskā atmosfērā "Arēnā Rīga" ar 111:85 (31:20, 25:27, 31:16, 24:22) pieveica Turciju.

Gūtie 111 punkti ir Latvijas izlases rekords oficiālajās spēlēs.

Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kristaps Porziņģis, kuram arī 14 atlēkušās bumbas un seši bloķēti metieni - arī tas ir jauns rekords valstsvienībā. 17 punktus pievienoja Dāvis Bertāns, bet 15 punkti Rihardam Lomažam.

Turcijas labā tikmēr pa 15 punktiem iemeta Šeins Larkins un Čedi Osmans.

Spēle Latvijas izlasei nemaz nesākās tik veiksmīgi, jo turki ar trim precīziem tālmetieniem izvirzījās vadībā ar 9:3. Tobrīd mājinieki gan tikai uzņēma apgriezienus – Rolands Šmits un Dāvis Bertāns iemeta pa tālmetienam, kas ļāva jau izvirzīties vadībā ar 13:11. Laukumā dominēja ātrs un uz uzbrukumu tendēts basketbols, kurā latvieši jutās kā zivis ūdenī, ļoti aktīvs un turklāt precīzs bija arī Kristaps Porziņģis, kurš guva vairākus punktus. Turcijai īsti nebija argumentu Latvijas uzbrukumam, un pirmās ceturtdaļas beigās mājiniekiem pirmo reizi jau bija desmit punktu pārsvars (26:16).

Pēc Rodiona Kuruca caurgājiena otrās ceturtdaļas sākumā Latvijas pārsvars pietuvojās jau 20 punktiem (38:20), bet pēc tam cīņa laukumā nedaudz izlīdzinājās, un "Arēnas Rīga" saimniekiem tik strauji palielināt pārsvaru vairs neizdevās. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 56:47.

Atkal uz viļņa latvieši bija trešajā ceturtdaļā – precīzi tālmetieni Dāvim Bertānam, Jānis Strēlniekam un Rihardam Lomažam ļāva pārsniegt 20 punktu vadību, turklāt noslēdzošajā ceturksnī Latvijas pārsvars tuvojās jau 30 punktu slieksnim.

Četras minūtes līdz spēles beigām Latvija sasniedza arī maģisko 100 gūto punktu robežu, kad divus punktus iemeta Kristers Zoriks (101:72). Latvija droši nosargāja uzvaru.

Savā kvalifikācijas grupā Latvija ar četrām uzvarām piecās spēlēs ir pirmajā vietā, trīs panākumi četrās cīņās ir Grieķijai, bet ar diviem panākumiem seko Beļģija un Turcija. Serbijai un Lielbritānijai tikmēr ir pa vienai uzvarai. Finālturnīrā iekļūs trīs labākās komandas.

Nākamā cikla spēle Latvijai būs svētdien viesos pret Lielbritāniju.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi:

Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija - Turcija

Kristaps Porziņģis šajā mačā guva 22 punktus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un bloķēja 6 metienus. 17 punkti Dāvim Bertānam, bet 15 punkti Riharda Lomaža kontā.

Latvija - Turcija 111:85. Spēle noslēgusies!

111:82Osmani un Gražulis apmainījās ar tālmetieniem. Gražulis vēlāk bija precīzs vēlreiz.

105:77Porziņģis ar tālmetienu guva savu 21. punktu. Galotnē Turcijas izlase arī turpināja gūt punktus, bet vadošie spēlētāji atradās uz rezervistu soliņa. Savukārt Porziņģim neizdevās fantastisks "danks", jo pret viņu pārkāpa noteikumus. Viņš iemeta vienu soda metienu.

101:72Kurucs veikli tika līdz grozam un guva divus punktus. Zoriks mēģināja ar Porziņģi izspēlēt "gaisiņu" un pārsniegt 100 punktu robežu, taču tas vēl neizdevās. Turki nākamajās epizodēs guva četrus punktus, bet tad Kurucs piespēlēja Zorikam, kurš bija precīzs.

97:68Rodions Kurucs sarežģītā situācijā bija precīzs no groza tuvuma, savukārt Senguns turkiem iemeta vienu no diviem soda metieniem. Zoriks ar 2+1 gājienu Latvijas izlasi līdz viena tālmetiena attālumam pietuvināja Latviju līdz 100 gūtajiem punktiem.

92:67Senguns noslēdza Turcijas izlases izspēli, iemetot no groza apakšas. Latvijas uzbrukumā Lomažs piespēlēja Gražulim, kurš arī bija nekļūdīgs. Mejera skaistajā bloķā tomēr tiesneši saskatīja pārkāpumu, un ar soda metieniem turki samazināja devicītu.

90:63Dairis Bertāns - trīs punkti. Ceturtā ceturtdaļa iesākas teicami Latvijas izlasei.

87:63. Noslēgusies 3. ceturtdaļa.Teicama Zorika piespēle ļāva Lomažam izpildīt brīvu tālmetienu no stūra, un viņš šo iespēju nelaida garām. Atlikušajās sekundēs Latvija nospēlēja aizsardzībā un neļāva gūt punktus.

84:61Osmans guva punktus ar soda metieniem. Pēc strīdīgiem lēmumiem līdzjutēji arī svilpa, radot nokautētu atmosfēru. Čavars teicami piespēlēja Lomažam, kurš guva divus punktus un pieprasīja arī soda metienu. Par nepiekrišanu tiesnesim viņš nopelnīja tehnisko piezīmi.

https://twitter.com/alex_proshuta/status/1562858738310332416

82:56Korkmazs guva divus punktus Turcijas izlasei, bet Lomažs guva trīs punktus nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā. Dāvis Bertāns vēlreiz liek tribīnēm gavilēt, iemetot tālmetienu, taču līksmība nebeidzās - Šmits noslēdza "alley-oop" sadarbību pēc Lomaža piespēles.

74:54Porziņģis un Bertāns kopā apturēja vēl vienu uzbrukumu, bet tad Lomažs caurgājienā panāca +20.

https://twitter.com/Dorukaraca/status/1562856176311685120

72:54Lomažs realizēja pustālo metienu, bet tad aizsardzībā izdevās pārtvert bumbu. Latvijas izlase to pārvērta gūtos punktos, kad pacietīgā uzbrukumā tālmetiens no stūra realizēja Dāvis Bertāns. Iespaidīgi bloķēts metiens izdevās Porziņģim, bet tad Strēlnieks realizēja tālmetienu. "Arēna Rīga" ovācijās eksplodēja.

64:54Mača turpinājumā Porziņģis ar soda metieniem guva trīs punktus, savukārt Larkins nopelnīja piezīmi uzbrukumā. Senguns pamanījās pārmest pāri Porziņģim un gūt punktus, savukārt Šmits tika pie trešās piezīmes.

61:52Osmans guva punktus pirmajā Turcijas izlases uzbrukumā, savukārt Strēlnieks uz to atbildēja ar precīzu tālmetienu pēc Porziņģa piespēles. Porziņģis vēlreiz bloķēja Sanli, nopelnot piekto bloku spēlē. Latvijas uzbrukumā Latvija tomēr pamanījās iedabūt bumbu grozā, to paveicot Porziņģim. Korkmazs gan atbildēja ar savu tālmetienu.

Sācies 2. puslaiks

Salīdzinot ar pirmo puslaiku, Latvijas izlases pamatsastāvā Daira Bertāna vietā izgāja Lomažs.

Porziņģis pirmajā puslaikā guva septiņus punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja četrus metienus. Dāvis Bertāns sametis 11 punktus, bet Šmitam deviņi punkti. Šeins Larkins turkiem sametis 15 punktus, Džedi Osmans iekrājis 11, savukārt Ercans Osmani guvis deviņus punktus.

https://twitter.com/TomsMalmeisters/status/1562851237493878785

Latvija - Turcija 56:47. Noslēdzies 1. puslaiks. Pēdējās sekundēs pirmajā puslaikā Larkins devās uz grozu, Kurucs mēģināja bloķēt, bet tiesneši saskatīja pārkāpumu. Naturalizētais turks iemeta abus soda metienus.

56:45"Tālmetienu lietus" turpinājās - Šmits guva savu devīto punktu. Minūtes pārtraukums Turcijai.

53:45Strēlnieks pēc minūtes pārtraukuma iemeta metienu ar vienu roku, savukārt Osmans realizēja tālmetienu. Dāvis Bertāns uzreiz nākamajā uzbrukumā izdarīja to pašu, taču Osmans brīdi vēlāk atkal bija precīzs no tālās distances.

48:39Beidzot trāpīja arī Dairis Bertāns, kurš bija precīzs no tālās distances. "Arēnā Rīga" līdzjutēji ļoti asi reaģēja, kad tiesneši fiksēja pārkāpumu Porziņģim šķietami "tīri" bloķētā metienā. Osmani iemeta vienu no diviem, bet Latvijas uzbrukumā Dāvis bija precīzs no groza apakšas. Turcijas izlasei Korkmazs un Larkins sagādāja piecu punktu izrāvienu. Banki sauc Latvijas izlasi uz apspriedi.

Porziņģis skaisti bloķē Larkinu! https://twitter.com/Dorukaraca/status/1562848551616806915

Latvijas izlases uzbrukums uz brīdi bija apstājies, tomēr nākamajās epizodēs izdevās neļaut turkiem turpināt izrāvienu.

43:33Larkins pārtvēra bumbu un devās uzbrukumā, bet Porziņģis pēc savas kļūdas steidza viņu bloķēt, un to arī izdarīja. Tiesa, brīdi vēlāk Osmans realizēja 2+1 punktu gājienu. Osmans pārtvēra bumbu, un guva savu piekto punktu pēc kārtas.

Porziņģis spēles sākumā bija karsts: https://twitter.com/FIBAWC/status/1562845144914612224

43:28Porziņģis atgriezās laukumā, neļāva pretspēlētājam gūt punktus un uzbrukumā nopelnīja soda metienus. Šoreiz viņš trāpīja vienu no diviem. Tad Larkins pārmācīja Zoriku un guva punktus, pēc kuriem Banki pieprasīja minūtes pārtraukumu.

https://twitter.com/basketbols/status/1562845675976503299

42:26 Kurucs pārtvēra bumbu un devās pretuzbrukumā, panākot jau +18 Latvijai. Senguns realizēja vienu no diviem soda metieniem, bet Latvijas uzbrukums neizdevās. Mahmutoglu pretuzbrukumā divus punktus atspēlēja, bet Kurucs labi ierāvās zem groza un ar otro mēģinājumu guva punktus. Larkinam izdevās tālmetiens, bet ilgā Latvijas uzbrukumā Čavaram izdevās gūt vēl punktus.

36:20Otrās ceturtdaļas sākumā Lomažs tomēr panāca 14 punktu pārsvaru Latvijai, pēc dribla iemetot tālmetienu. Turki uzbrukumā nopelnīja piezīmi, bet Zoriks ar fantastisku piespēli veicināja Čavara gūtos punktus.

31:20. Noslēgusies 1. ceturtdaļaLatvijas izlase jau bija sasniegusi piezīmju normu, tāpēc Rodiona Kuruca piezīme, cīnoties par bumbu savā laukuma pusē, bija diezgan nepatīkama. Turks iemeta soda metienus. Savukārt Zoriks pēc tam izkārtoja sev caurgājienu. Mahmutoglu pirms ceturtdaļas beigām iemeta divus punktus. Līdz ar beigu sirēnu precīzu metienu no laukuma vidusdaļas izdarīja Zoriks, un tiesneši devās skatīties video atkārtojumu, lai noskaidrotu, vai metiens bija laikā. Metienu neieskaitīja, jo tas tomēr bija maķenīt par vēlu.

29:16Pēc minūtes pārtraukuma Larkins ātri tika uz soda metienu līnijas, izprovocējot Zoriku uz pārkāpumu. Banki par to bija dusmīgs. Dāvis Bertāns otrā laukuma galā uzreiz iemeta tālmetienu pēc Zorika piespēles. Brīdi vēlāk Čavars iemeta no groza apakšas, nopelnīja soda metienu, kuru realizēja.

https://twitter.com/IngmarsJurisons/status/1562841754180526080

23:14Korkmazs piebremzēja Latvijas izrāvienu ar tālmetienu, bet tad Porziņģis ar metienu atlēcienā pāri Sanli guva vēl divus punktus. Latvijas izlase nostrādāja aizsardzībā, bet tad Porziņģis iemeta no tālās distances, gūstot savu 12. punktu mačā.

18:11Teicama liepājnieku sadarbība - Porziņģis groza apakšā atrada Mejeri, kurš bija precīzs. Porziņģis aizsardzībā terorizēja Sanli, kurš joprojām nespēja gūt punktus, bet tad viņam precīzs tālmetiens.

13:11Osmani turpināja veiksmīgi uzbrukt Latvijas grozam, šoreiz precīzi metot garāmgājienā, savukārt brīdi vēlāk Šmits iemeta tālmetienu pēc Bertāna piespēles. Jau trešo reizi Porziņģis bloķēja metienu, bet tad Dāvis Bertāns iemeta no tālās distances. Latvijas izlasē Šmits jau nopelnījis divas personiskās piezīmes.

7:9Porziņģis pret Sansli nopelnīja divus soda metienus, un viņš abus realizēja. Nākamajā Latvijas izlases uzbrukumā Šmits izcīnīja atlēkušo bumbu uzbrukumā, un atkārtotā uzbrukumā Porziņģis satricināja grozu. Tad aizsardzībā viņam vēl viens bloks.

3:9Pirmos punktus šajā mačā guva Osmani, kurš realizēja tālmetienu. Šmits nākamajā uzbrukumā atbildēja ar to pašu, metot precīzi no laukuma stūra. Osmani vēlreiz bija precīzs no trīspunktu līnijas brīdi vēlāk. Tad arī naturalizētais turks Larkins ar driblu sev izkārtoja tālmetienu, kuru realizēja.

Pirmo Turcijas uzbrukumu Porziņģis apturēja ar bloķētu pretinieku centra Sanli metienu. Arī otrais turku uzbrukums bija neveiksmīgs, savukārt abi Latvijas uzbrukumi noslēdzās ar neprecīziem tālmetieniem.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases pamatsastāvs: Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns, Rolands Šmits, Kristaps Porziņģis.

Latvijas izlasei šajā mačā diemžēl nevarēs palīdzēt Artūrs Kurucs.

Latvijas izlases spēli pret Turcijas valstsvienību klātienē vēro 11315 skatītāji.

Abu valstu himnas ir izskanējušas un tūlīt sāksies mačs.

Kopš 1993. gada Latvijas un Turcijas vīriešu valstsvienības aizvadījušas 13 spēles, tai skaitā sešas cīņas oficiālajos FIBA turnīros (2-4) un septiņus pārbaudes mačus (2-5).

Latvijas izlases sastāvshttps://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbola-izlase-ar-turciju-speles-pret-igauniju-iespeleta-sastava.d?id=54673626

Latvijai pirms augusta spēlēm bija tikai viena pārbaudes spēle. Ar kaimiņiem igauņiem. Latvija jau tad spēlēja labākajā sastāvā un Luka Banki nemeklēja sastāvu.https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/porzinga-atgriesanas-spele-latvijas-basketbolisti-drosi-pieveic-igauniju.d?id=54657368

Latvijai šajā augusta "logā" svētdien vēl spēle Lielbritānijā. Pēc tam divas spēles novembrī un divas spēles februārī, kad nāksies iztikt bez NBA vīriem un ,visticamāk, arī bez Eirolīgā spēlējošajiem.Tāpēc svarīgi ielikt pamatus ceļazīmei uz Pasaules kausu jau tagad augustā - uzvara gan šovakar, gan svētdien dos lielas izredzes.

Latvijas basketbola izlasei gandrīz optimālajā sastāvā šovakar svarīga spēle pārpildītajā Arēnā Rīga - Pasaules kausa atlasē pret Turciju. Biļetes uz spēli tika izpirktas lielā tempā, ažiotāža pirms mača ir ļoti liela.Spēles sākums pulkstem 19:30