Latvijas izlase rezultatīvā spēlē pieveic Slovākiju; Dāvis Bertāns atgriežas valstsvienības rindās

Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdien Valmierā pārbaudes spēlē uzvarēja Slovākiju, vienam no valstsvienības līderiem Dāvim Bertānam aizvadot pirmo spēli vienības labā pēc triju gadu pārtraukuma.

Spēle Vidzemes Olimpiskajā centrā beidzās ar rezultātu 91:84 (21:20, 29:19, 21:27, 20:18).

Salīdzinot ar pirms nedēļas aizvadīto spēli pret Šveices izlasi, tajā piedalījās Dāvis un Dairis Bertāni, kuri kopā izlases sastāvā nebija spēlējuši kopš 2017. gada Eiropas čempionāta, kā arī Andrejs Gražulis. Dāvis Bertāns nebija ticis pie iespējas pārstāvēt valstsvienību kopš 2018. gada vasaras, kad tika aizvadītas 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles.

Spēli izlaida Jānis Strēlnieks, Anrijs Miška un Ojārs Siliņš.

Spēles sākumā aktīvāki bija Slovākijas basketbolisti, kuri trešajā minūtē bija vadībā ar 5:0. Līdz ceturtdaļas vidum viesi spēja saglabāt vadību līdz pat astoņiem punktiem. Taču ceturtdaļas beigās Artūrs Kurucs ar pieciem punktiem pēc kārtas panāca vadību Latvijas izlasei.

Otrā ceturtdaļa veiksmīgāka bija Latvijas izlasei. Pēc jau sestā neprecīzā Dāvja Bertāna tālmetiena precīzs no groza apakšas bija Andrejs Gražulis, kurš panāca rezultātu 34:27, bet Kristers Zoriks ar diviem soda metieniem jau panāca +11. Puslaika izskaņā astoņus punktus ar trim metieniem guva Rūjienā dzimušais un savulaik basketbola klubā "Valmiera" spēlējušais Dairis Bertāns.

Trešajā ceturtdaļā pirmos punktus guva Dāvis Bertāns, kurš lielāko daļu vasaras pavadījis, atgūstoties no ikra muskuļa savainojuma un nespēja no izlases treniņnometnes ievada piedalīties kopējos treniņos. Aktīvā centra Mihala Fuseka un aizsarga Mario Ihringa centieni gan ļāva sadeldēt mājinieku pārsvaru līdz pieciem punktiem, Ihringam ceturtdaļas izskaņā arī trāpot metienu no savas laukuma puses.

Spēles pēdējā nogrieznī Latvijas valstsvienība, rezultatīvi spēlējot Rihardam Lomažam, Dairim Bertānam un Andrejam Gražulim, atjaunoja lielāku vadību, bet spēlē uzvarēja ar rezultātu 91:84.

Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Rihards Lomažs, kurš guva 17 punktus. Dairis Bertāns piebalsoja ar 13 punktiem, bet Gražuļa kontā bija 12 punkti 12 minūtēs. Dāvim Bertānam pagalam nepadevās trīspunktnieki, rūjienietim netrāpot visus astoņus izpildītos tālmetienus, no kuriem vairums bija pietiekami brīvi. Uzbrucējs atzīmējās ar pieciem punktiem un piecām bumbām zem groziem.

Slovākijas valstsvienības rindās ar 21 punktu izcēlās Vladimirs Brodzaņskis, bet 19 punkti bija Šimona Krajčoviča kontā.

Abas komandas gatavojas 2023. gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram, ko Latvijas vienība aizvadīs Rīgā no 7. līdz 13. augustam.

Latvijas un Slovākijas basketbolistiem šī bija sestā tikšanās valstsvienību līmenī. Arī visos piecos iepriekšējos mačos bija uzvarējuši latvieši. Pēdējā tikšanās reize bijusi 2014. gada 24. augustā Pečinokā – 89:65.

Abas valstsvienības sestdien aizvadīja neoficiālu pārbaudes spēli aiz slēgtām durvīm, kurā ar četru punktu pārsvaru uzvarēja Latvijas izlase, zināms portālam "Delfi". Dāvis Bertāns mačā nepiedalījās.

Nākamnedēļ Latvijas komanda turpinās trenēties Rīgā.

Pirms nedēļas pārbaudes spēlē Saldū mājinieki ar rezultātu 85:66 uzvarēja Šveici.

Jau ziņots, ka veselības stāvoklis valstsvienības darbā neļāva iesaistīties "Barcelona" spēlētājam Rolandam Šmitam. Savukārt treniņā gūtā pēdas savainojuma dēļ no ierindas izgājis Aigars Šķēle.

2023. gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīrā "Arēnā Rīga" Latvijas valstsvienība sacentīsies ar Rumānijas (7. un 11. augustā) un Baltkrievijas izlasi (8. un 12.). Pēc divu apļu turnīra divas labākās komandas novembrī turpinās cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, kas 2023. gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.

Latvijas izlases kandidāti dalībai 2023.gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas turnīrā:

Jānis Strēlnieks (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Kristers Zoriks, Artis Ate, Verners Kohs, Anrijs Miška (visi - "VEF Rīga"), Dairis Bertāns (Seviljas "Real Betis", Spānija), Rihards Lomažs (Denizli "Yukatel Merkezefendi, Turcija), Artūrs Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Artūrs Strautiņš (Redžo di Emīlijas "Unahotels", Itālija), Dāvis Bertāns (Vašingtonas "Wizards", NBA), Ojārs Siliņš (bez kluba), Mareks Mejeris (Permas "Parma", Krievija), Andrejs Gražulis (Triestes "Alma", Itālija), Rinalds Mālmanis (Mursijas UCAM, Spānija), Klāvs Čavars (Bidgoščas "Astoria", Polija), Mārtiņš Meiers (Šalonas pie Sonas "Elan", Francija).