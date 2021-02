Latvijas izlases uzdevums daļēji atvieglots – Horvātija notur vadību pār Vāciju

Horvātijas basketbola izlase ceturtdien 2021. gada Eiropas čempionāta atlases spēlē pieveica Vācijas izlasi, tādējādi nodrošinot pirmo vietu I apakšgrupā un mazliet atvieglojot Latvijas valstsvienības ceļu uz finālturnīru.

Horvātijas izlase "Arēnā Rīga" aizvadītajā spēlē uzvarēja ar rezultātu 80:66 (18:23, 23:11, 24:11, 15:21).

Vācijas izlase, pateicoties precīziem metieniem no distances, ātri vien izvirzījās vadībā ar rezultātu 9:2, bet ceturtdaļas laikā arī atrāvās līdz desmit punktu pārsvaram.

Veiksmīgi spēlējot Leai Miletičai un Ivana Dojkičai, horvātietes otrās ceturtdaļas ievadā gan izvirzījās vadībā. Spēles turpinājumā vienība tikai pakāpeniski audzēja pārsvaru, uz brīdi panākot arī 20 punktu vadību. Ceturtajā ceturtdaļā vācietes spēja sadeldēt deficītu līdz septiņiem punktiem, tomēr galotnē izcila bija Dojkiča, kuras precīzie metieni ļāva Horvātijas izlasei noturēt uzvaru.

Uzvarētāju labā pa 23 punktiem guva Dojkiča un Iva Slonjšaka, bet ar 17 punktiem izcēlās pieredzējusī Marija Režana, kurai šī bija pirmā spēle šajā ciklā.

Savukārt Vācijas izlases rindās 21 punkts Luīzas Gaizelsoderes rēķinā, bet ar 17 punktiem atzīmējās Larua Hebekera. Komandai šajā "burbulī" nepalīdz potenciālās līderis Satū Sabalī un Marija Gūliha.

