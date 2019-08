Latvijas U-18 basketbolisti no EČ augstākās divīzijas atvadās ar smagu zaudējumu un pēdējo vietu

Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase svētdien Eiropas čempionāta augstākās divīzijas mačā par priekšpēdējo 15.vietu ar rezultātu 61:91 (18:18, 18:23, 14:25, 11:25) zaudēja vienaudžiem no Nīderlandes.

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām bija Mārcis Šteinbergs, bet pa 12 punktiem guva Emīls Krūmiņš un Roberts Bērze.

Tikmēr pretiniekiem 22 punktus guva Tristans Enaruna.

Lielāko daļu no pirmās ceturtdaļas vadībā bija nīderlandieši, kuri pāris reizes iekrāja piecu punktu pārsvaru, bet spēles pirmās desmit minūtes noslēdzās neizšķirti 18:18. Tāpat kā pirmajā ceturksnī, arī otrajā vairāk noteikumus pārkāpa latvieši, kā rezultātā pirmajā puslaikā paši izpildīja tika vienu soda metienu, kas turklāt bija neprecīzs, bet pretinieki grozā raidīja 14 no 20 brīvmetieniem. Otrajā ceturtdaļā Nīderlandei vienubrīd bija septiņu punktu pārsvars, bet puslaika pārtraukumā pretinieki devās ar piecu punktu pārsvaru (41:36).

Arī trešajā ceturksnī latvieši bija mazāk disciplinēti par pretiniekiem, kā dēļ nespēja pietuvoties rezultātā un vienubrīd nonāca iedzinējos pat ar 18 punktiem. Tāpat arī spēles noslēdzošajā desmitminūtē neizdevās apturēt pretiniekus, kā rezultātā tika ciesta smaga neveiksme ar 61:91.

Jau ziņots, ka Latvijas jaunie basketbolisti sestdien pusfināla spēlē par 13.-16.vietu ar 83:85 piekāpās vienaudžiem no Somijas. Latvieši tādējādi nākamajā sezonā spēlēs B divīzijā, kur iepriekš šovasar savā vecuma grupā nonāca U-20 basketbolisti.

Latvijas basketbolisti zaudējuši visās sešās spēlēs. Apakšgrupā pirmajā spēlē vien mača galotnē piedzīvots zaudējums ar 74:82 pret Grieķiju, otrajā mačā ar 71:73 tika atzīts Slovēnijas pārākums, bet trešajā duelī ar 63:73 ciesta neveiksme pret Franciju. Astotdaļfinālā Latvijas jaunie basketbolisti ar 52:87 kapitulēja spāņiem, bet ceturtdaļfinālā par devīto vietu tika ciests zaudējums 57:95 Vācijas komandai.

Tikmēr nīderlandieši apakšgrupā vispirms ar 65:98 zaudēja spāņiem, pēc tam ar 98:63 uzveica horvātus, bet trešajā mačā ar 53:59 tika atzīts Somijas pārākums. Turpinājumā Nīderlande astotdaļfinālā ar 72:79 piekāpās Slovēnijai, nākamajā duelī ar 78:88 zaudēja Melnkalnei, bet sestdien, otrreiz šajā čempionātā tiekoties ar horvātiem, cieta neveiksmi ar 72:82.

Zīmīgi, ka trīs no četrām turnīra vājākajām komandām bija no vienas apakšgrupas.

Latviju pārstāvēja Liepājas, Ogres, Saldus, Siguldas, Ventspils, kā arī Rīgas basketbola skolu DSN, "Rīga", "Rīdzene", "Jugla" un "VEF skola" augušie spēlētāji. Trijiem ir pieredze ārzemēs, bet Jēkabs Beks ir Vācijas basketbola sistēmas audzēknis. Salīdzinot ar divus gadus iepriekš notikušo Eiropas U-16 čempionātu, šoreiz savainojumu dēļ sastāvā nav divu toreizējo līderu - aizsargu Ojāra Bērziņa un Roberta Bērziņa.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.

Latvijas - Igaunijas līgā neliela spēļu prakse bijusi tikai dažiem, arī leģionāri augsta līmeņa turnīros nav spēlējuši. Četriem basketbolistiem šis ir pirmais oficiālais lielais turnīrs.

Raimonds Feldmanis bija treneru kolektīva dalībnieks U-20 sudraba čempionātā 2013. gadā un U-18 turnīros (2014., 2015. un 2017.), bet kā galvenais treneris debitēja 2016.gada U-18 Eiropas čempionātā (13.vieta).

Komanda trenējas kopš Jāņiem, aizvadītas astoņas pārbaudes spēles. Zaudēts komandām, kuras varētu būt starp Eiropas čempionāta galvenajām favorītēm (Vācijai 72:95 un 48:109, Lietuvai 68:92, 64:86 un 52:66, Turcijai 66:88), galotnē neveiksme pret Igauniju (65:71) un uzvara pār Gruziju (72:71).

Pirms diviem gadiem Eiropas kadetu čempionātu 2001.gadā dzimušo puišu komanda galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā sāka ar trim uzvarām četrās spēlēs un bija tuvu panākumam arī ceturtdaļfināla mačā ar Horvātiju. Taču galotnē iznāca 69:71, sekoja vēl divi zaudējumi un astotā vieta, kas tika novērtēta kā relatīva neveiksme.

Latvijas U-18 basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš (abi - "VEF skola"), Ralfs Kristaps Bensons, Valters Vuciņš (abi - "Liepāja"), Everts Ramza, Roberts Bērze (abi - LU/"BS Rīga"), Kristaps Ķilps ("Ventspils"), Kristofers Strautmanis (Kremonas "Vanoli", Itālija), Nikolajs Atanasovs ("GBA Prague", Čehija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Mikus Brencāns ("Ogre"), Jēkabs Beks ("TSV Troster", Vācija).