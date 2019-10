Leģionārs pieviļ VEF – klubs nesagaida brīvlaišanas vēstuli

Lai gan Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" treniņos jau bija sācies piedalīties amerikāņu aizsargs Dešons Teilors, spēlētājs tomēr komandai nepievienosies, jo VEF vienība atteicās ilgāk gaidīt viņa brīvlaišanas vēstuli, portālam "Delfi" atklāja kluba direktors Gatis Jahovičs.

Sezonu ar VEF vienību uzsāka amerikāņu aizsargs Rons Karijs, kurš ģimenes apstākļu dēļ atgriezās Ungārijas vienībā Sombathejas "Falco". Amerikāņu basketbolista ģimenē bija gaidāms pieaugums, tāpēc viņam ļāva atgriezties Ungārijā pie dzīvesbiedres.

Kluba vadība šo iztrūkumu aizpildīja, 25. oktobrī paziņojot par 1996. gadā dzimušā saspēles vadītāja Dešona Teilora ierašanos Rīgā. Basketbolists, kurš 2019. gada jūlijā spēlēja arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Vasaras līgā, sezonas sākumā bija aizvadījis divas spēles Austrālijas Nacionālās basketbola līgas (NBL) Adelaidas "36ers" komandā, bet rīdziniekiem pievienojās uz pārbaudes laiku.

Pēc trešdien aizvadītās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas spēles pret Nimburkas ERA vienību treneris Jānis Gailītis atklāja, ka Teilors vēl joprojām nav saņēmis brīvlaišanas vēstuli no Austrālijas.

"Strādājam pie spēlētāju piesaistes. Sešu dienu laikā mums vajadzēja saņemt brīvlaišanas vēstuli no iepriekšējās komandas [Adelaidas "36ers"]. Nezinu, kāpēc uz to jāgaida tik ilgi. Spēlētājs sēž, klubs spēlē, bet kopumā no tā neiegūst neviens," teica Gailītis.

Tomēr vēlāk trešdien tapis zināms, ka Sidnejas "Kings" vienība izmantojusi iespēju aizstāt savainoto Kevinu Lišu, noslēdzot līgumsaistības ar Teiloru. NBL mājaslapā teikts, ka "VEF Rīga" atbrīvoja spēlētāju, ko portālam "Delfi" apliecināja kluba direktors Gatis Jahovičs.

"Viņam neiedeva brīvlaišanas vēstuli. Mums gan uzreiz bija vajadzīgs spēlētājs, līdz ar to teicām, ka viņš var būt brīvs. Parasti nākamā diena ir vēlākais, kad tiek saņemta brīvlaišana. Ja tiek vilkts līdz pēdējām, tad tāda situācija mums nav pieņemama," klāstīja Jahovičs.

Komanda trešdienas maču aizvadīja deviņu cilvēku sastāvā. No krustenisko saišu plīsuma turpina atgūties Oskars Hlebovickis, bet laukumā šosezon vēl nav gājis Verners Kohs. Kluba vadība šī iemesla dēļ turpina meklēt papildspēkus.

"Sapratām, ka meklēsim kaut ko citu. Ir dažādi varianti. Vēlamies šonedēļ iegūt spēlētāju, lai viņš var patrenēties ar komandu un 5. novembrī jau spēlēt. Tirgū šodien nav daudz labu opciju. Treneris [Jānis Gailītis] katru dienu skatās spēlētāju video, zvana aģentiem un meklē risinājumu," atklāja Jahovičs.

VEF vienībai nākamā spēle paredzēta 2. novembrī, kad tā "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas mačā tiksies ar "Valmiera Glass"/ViA. Savukārt 5. novembrī rīdzinieki aizvadīs nākamo Čempionu līgas maču, "Arēnā Rīga" uzņemot "Gaziantep" no Turcijas.