Lieliskais Lū Viljamss pagaidām nepieļauj ‘Warriors’ un ‘Rockets’ klasiku

Trešdienas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences izslēgšanas spēlēs izšķirošo pirmās kārtas sērijas uzvaru guva tikai viena no divām mājās spēlējošām favorītēm, Hjūstonas "Rockets" ar rezultātu 100:93 (20:20, 26:22, 29:27, 25:24) pārspējot Jūtas “Jazz”, bet Goldensteitas "Warriors" piekāpjoties Losandželosas "Clippers" 121:129 (41:37, 22:34, 31:33, 27:25).

Zemāk izsētā Jūtas komanda jau trešo maču pēc kārtas “raķetēm” izrādīja pretestību pēc pirmajās divās sērijas spēlēs piedzīvotajām sagrāvēm.

Lai gan viesi ceturtās ceturtdaļas laikā vadībā pabija vien epizodiski, “Jazz” spēles izskaņā bija iespējas izraut uzvaru. Nepilnu minūti līdz pamatlaika beigām centra pozīcijas spēlētājs Rūdijs Gobērs varēja triekt bumbu grozā no augšas, taču “Rockets” līderis Džeimss Hārdens viņam to izsita, kā arī otrā laukuma galā ar diviem precīziem soda metieniem panāca piecu punktu pārsvaru.

Kā ierasts, Hjūstonas rezultatīvākais basketbolists bija Hārdens, kurš guva 26 punktus, savukārt 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas Klinta Kapelas kontā.

Jūtas komandai negaidīts punktu līderis bija Rojss Onīls, kurš izcēlās ar 18 punktiem, bet tās regulārās sezonas rezultatīvākais basketbolists Donovans Mičels trāpīja vien četrus no 22 metieniem no spēles, gūstot tikai 12 punktus. Mičels pēc spēles laukumu nekavējoties pameta, neveicot pieņemto izslēgšanas spēļu atvadīšanās rituālu no pretinieku komandas.

Tādējādi “Rockets” komanda pirmo kārtu pārvarējusi, sērijā esot pārāka ar 4-1.

Pāris stundas vēlāk Oklendā nepiekāpīgā “Clippers” komanda lielāko daļu spēles atradās vadībā pret Goldensteitu, tai trešajā ceturtdaļā sasniedzot pat +15. Tomēr viesu komandas četru minūšu “sausuma” nogrieznis uzbrukumā spēles pēdējā ceturtdaļā ļāva “Warriors” atgūties un rezultātu izlīdzināt.

Galotnē izcils gan bija NBA vēsturē rezultatīvākais rezervists Lū Viljamss, kurš punktus guva četrus uzbrukumus pēc kārtas. Viljamss pretinieku grozā sabēra deviņus “ačus”, tai skaitā trāpot trīspunktu metienu, neskatoties uz Kevina Duranta noteikumu pārkāpumu, tādējādi nodrošinot uzvaru “Clippers” vienībai.

Viljamss spēli noslēdza ar 33 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, bet itāļu uzbrucējs Danilo Galināri pievienojās ar 26 punktiem. Mājiniekiem nelīdzēja Kevina Duranta izslēgšanas spēļu personīgais rekords (45 punkti) un Stefena Karija 24 punkti.

Sērijā rezultāts kļuvis 3-2 “Warriors” komandas labā, bet nākamā spēle abām komandām jāaizvada piektdien, 26. aprīlī, kad mājinieku lomā iejutīsies "Clippers".

Šīs sērijas uzvarētāju Rietumu konferences pusfinālā jau gaida Hjūstonas klubs, kas kopš Hārdena pievienošanās komandai jau trīs reizes "play-off" spēlēs piekāpies tieši "Warriors" vienībai. Pērn abu komandu tikšanās Rietumu konferences finālā noslēdzās grandiozā septiņu spēļu sērijā.