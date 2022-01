Lomažam septiņi punkti zaudējumā Turcijas čempionāta spēlē

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs sestdien Denizli guva septiņus punktus Turcijas čempionāta spēlē, viņa pārstāvētajai Denizli "Yukatel Merkezefend" vienībai ciešot zaudējumu savā laukumā.

"Yukatel Merkezefend" mājās ar 64:80 (19:22, 16:15, 15:25, 14:18) piekāpās "Gaziantep".

Lomažs laukumā bija 34 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no četriem divpunktu metieniem un vienu no pieciem tālmetieniem, kā arī divus no trim soda metieniem. Viņš arī četras reizes rezultatīvi piespēlēja, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, pa trim reizēm pārķēra bumbu un kļūdījās, nopelnīja trīs personiskās piezīmes un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu četri.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 21 gūto punktu un 13 atlēkušajām bumbām bija Džeremijs Holovels, bet pretinieku vienībā ar 21 punktu un 18 atlēkušajām bumbām izcēlās Alfa Kaba.

Latvijas basketbolista pārstāvētā vienība turnīra tabulā ar piecām izcīnītām uzvarām 17 mačos ierindojas 13. vietā 16 komandu konkurencē.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.