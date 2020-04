20. aprīlī "Netflix" sāk demonstrēt desmit sēriju dokumentālo filmu par leģendārās Čikāgas "Bulls" komandas 1997./1998. gada sezonu – "The Last Dance". Nav šaubu, ka "pēdējā dejā" tiks apspēlēts arī "The Last Shot" jeb "pēdējais metiens" – Maikls Džordana uzvaras grozs NBA finālsērijas sestās spēles izskaņā. Tas ne tikai nodrošināja Čikāgai sesto čempionu titulu, bet kļuva arī par Džordana pēdējo metienu "Bulls" kreklā. Vienlaikus tā ir arī viena no apspriestākajām epizodēm NBA vēsturē, jo brīdi pirms metiena izdarīšanas MJ ar roku viegli pastūma savu sedzēju, Jūtas "Jazz" aizsargu Braionu Raselu. Cik spēcīgs bija grūdiens un vai noteikumu robežās, līdzjutēji diskutē vēl šobaltdien, taču Rasela likteni tas iezīmējis tā vai tā – daudzi viņu atceras pamatā tikai šīs epizodes dēļ.



Rasela izaicinājums Džordanam

Kad 2009. gadā Maiklu Džordanu uzņēma basketbola Slavas zālē, viņš savā uzrunā atcerējās kādu sarunu ar Braienu Raselu pirms piecpadsmit gadiem. Toreiz Džordans, šokējoši pametis basketbolu, gatavojās sezonai beisbolā, taču, atrazdamies Čikāgā, apmeklēja basketbola arēnu, lai apsveicinātos ar bijušajiem cīņu biedriem. Rīta treniņā pirms vakarā gaidāmās spēles viņš sastapa arī Jūtas "Jazz" komandu, kurā savu debijas sezonu aizvadīja Rasels. "Klau, kāpēc tu beidzi karjeru? Tu zini, ka es varētu tevi nosegt. Ja es tevi vēl kādreiz satikšu šortos..." draudzīgi pakoķetēja jauneklis.

Nākamās sezonas izskaņā Džordans atgriezās NBA, bet 1995. gada novembrī "Bulls" viesojās Jūtas štatā. Kad abi basketbolisti laukuma centrā nostājās viens otram līdzās, Maikls atgādināja Braienam viņa pirms nepilniem diviem gadiem teikto. "Nu ko, tagad tev būs iespēja," pretspēlētājam ar aci piemiedza Džordans. Kopš tās dienas Raselam katrā mačā pret Čikāgas komandu bija iespēja apliecināt vārdu atbilstību darbiem. "Es to patiesi izgaršoju. Ik reizi, kad satiku viņu šortos, gāju spēlēt pret viņu," savā uzrunā uzsvēra MJ.

Rasels ar šādu stāsta nobeigumu nebija mierā, tādēļ piedāvāja Džordanam dueli viens pret vienu basketbola laukumā. "Esmu gatavs spēlēt kaut vai tagad," "Yahoo Sports" apliecināja bijušais "džezmeņu" aizsargs. "Tas ir izaicinājums viņam nākt un spēlēt. Viņš var ierasties savā privātajā lidmašīnā un atnākt uzspēlēt. Viņam ir miljoniem dolāru, un viņš var samaksāt par lidmašīnu. Mani var satikt Kalabasasas Rekreācijas centrā. Varam uzaicināt Marku Džeksonu par komentētāju un Miču Ričmondu par tiesnesi. Varam šo maču pārraidīt televīzijā un novērtēt, vai Maikls joprojām kaut ko spēj."