'Mavericks' īpašnieks ilgtermiņā uzticas galvenajam trenerim Kidam

Ar treneri Džeisonu Kidu esam uz pareizā ceļa ilgtermiņa redzējumā, pirms Kristapa Porziņģa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" svētdienas spēles izbraukumā ar Losandželosas "Clippers" sarunā ar žurnālistiem teica Dalasas kluba īpašnieks Marks Kubans.

Apmēram pusstundu tiekoties ar reportieriem "Staples Center", Kubans atzina, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ šāda tikšanās ir pēc ilgiem laikiem.

"Mums vēl ir tāls ceļš ejams, bet mēs kļūstam labāki. Man patīk, kā strādā Džeisons Kids, lai mūs izveidotu par iespējami labāko komandu, kāda mēs varam būt. Dažreiz tas nozīmē, ka jūs ne vienmēr spēlējat īstermiņam, par ko mēs vienojāmies un ko viņš vēlas darīt. Mērķis, uz ko virzāmies, ir izslēgšanas spēles," žurnālistiem teica Kubans.

Viņš uzsvēra, ka šobrīd ir par agru skatīties tabulā, jo visi, izņemot Goldensteitas "Warriors" un Fīniksas "Suns" joprojām ir apmēram vienādās pozīcijās. Maksi Klēbers jau atgriezās laukumā, vēl traumēts ir klubs līderis Luka Dončičs, taču Kubanam patīk, ka "katra spēle ir daļa no progresa procesa".

Kubans uzsver, ka šodien treniņprocess ir pavisam savādāks, nekā tas bija vēl tikai piecus gadus atpakaļ, un ka Kids un kluba ģenerālmenedžeris Niko Herisons teicami piemērojas jaunajiem apstākļiem, "uzsūcot jauno informāciju".

Kubans par piemēru min laiku pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad pārņēma klubu. Toreiz trenera palīgs Dels Heriss rīkotos ar rokasgrāmatu, bet tagad jaunatne, kas ienāk līgā, labprātāk rīkojas ar mobilajiem telefoniem un datoriem, uztverot informāciju kā bildes un video.

Kluba īpašnieks slavē arī trenera asistenti Kristiju Toliveru, norādot, ka dzimumam nav nozīmes, jo "viņa vienkārši ļoti labi veic savu darbu un puiši viņu mīl".

Viņš uzsver, ka Tolivera, kura vairāk nekā desmit sezonas ir aizvadījusi sieviešu NBA (WNBA), zina, kā spēlēt. Viņa var sniegt padomus un zina, kā nodot savas zināšanas Kidam, esot labai trenerei, uzsver Kubans.

5.janvārī "Mavericks" iemūžinās vācu zvaigznes Dirka Novicka 41.numura kreklu.

"Es mīlu viņu līdz nāvei. Esmu sajūsmā par viņu. Katra balva, ko viņš saņem, ir nozīmīga. Īpašu statuju viņam gan neatklāsim," saka Dalasas kluba īpašnieks.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" svētdien viesos ar 91:97 (22:19, 25:27, 15:25, 29:26) piekāpās Losandželosas "Clippers", ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.

Savainojuma dēļ trešo spēli pēc kārtas izlaida komandas lielākā zvaigzne Luka Dončičs, toties laukumā atgriezās Maksi Klēbers. Otrajā puslaikā traumas dēļ laukumā neizgāja Frenks Nilikinā.

Porziņģis svētdien laukumā pavadīja 31 minūti un 50 sekundes, grozā raidot desmit no 14 divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet neviens no viņa četriem tālmetieniem grozā nelidoja.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par diviem punktiem vairāk nekā iemeta.

"Mavericks" ar deviņām uzvarām 16 mačos Rietumu konferencē ieņem piekto vietu.