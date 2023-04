Nacionālā basketbola asociācija (NBA) Dalasas "Mavericks" piešķīrusi 750 000 ASV dolāru (683 180 eiro) soda naudu par lēmumu neizmantot vairākus spēlētājus, piektdien paziņoja līga.

Jau ziņots, ka pirms 7.aprīļa spēles pret Čikāgas "Bulls" dalasiešiem vēl bija teorētiskas izredzes turpināt cīņu par vietu "play-in" turnīrā, taču tika pieņemts lēmums laukumā nesūtīt Kairiju Ērvingu, aizbildinoties ar atlabšanu no pēdas traumas, kamēr komandas spožākā zvaigzne Luka Dončičs spēlēja vien nepilnas 13 minūtes. "Mavericks" ceturtajā ceturtdaļā izlaida no rokām 11 punktu pārsvaru un zaudēja, tādējādi atvadoties no izredzēm spēlēt izslēgšanas turnīrā.

Tas nozīmēja, ka "Mavericks" komandai būs iespēja dabūt vienu no pirmajām desmit izvēlēm šī gada NBA draftā. Izredzes tikt pie pirmā numura, ar kuru, visticamāk, tiks izvēlēts franču supertalants Viktors Vembanjamā, Dalasas vienībai ir 4,5%.

Sestdien līga paziņoja par izmeklēšanas sākumu.

Paziņojumā teikts, ka "Mavericks" pārkāpa līgas spēlētāju atpūtināšanas nosacījumus, "klubam vēloties piedzīvot zaudējumu, lai uzlabotu izredzes 2023.gada NBA drafta pirmajā kārtā".

Tajā pašā laikā līga nav konstatējusi, ka spēlētāji, kuri "Mavericks" sastāvā devās laukumā, nav cīnījušies par uzvaru.

Dāvja Bertāna pārstāvētā "Mavericks" ar 38 uzvarām 82 mačos Rietumu konferencē ieņēma 11.vietu, no dalības "play-in" spēlēs atpaliekot divas uzvaras.