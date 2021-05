'Mavericks' pēc smagas sakāves Memfisā atkāpjas turnīra tabulā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Dalasas "Mavericks" otrdien tika sagrauta spēlē pret mājiniekiem Memfisas "Grizzlies", kas ļāva Portlendas "Trail Blazers" vienībai turnīra tabulā apsteigt "Mavericks" basketbolistus.

"Mavericks" viesos zaudēja ar rezultātu 104:133 (27:28, 30:32, 25:36, 22:37). Jau septīto spēli pēc kārtas izlaida Kristaps Porziņģis, kuru nomāc sāpes labajā ceļgalā.

Veiksmīga metienu izpilde spēles ievadā palīdzēja "Mavericks" izvirzīties vadībā, taču laukuma saimnieku līderis Dža Morants kaldināja 11:3 izrāvienu, kas ļāva "Grizzlies" ceturtdaļu noslēgt ar minimālu vadību. Cīņa bija sīva viscaur pirmajam puslaikam, kura izskaņā Dilons Brukss ar precīzu tālmetienu nodrošināja rezultātu 57:60 mājinieku labā.

Tomēr spēles otrajā puslaikā Memfisas basketbolisti pārsvaru krietni palielināja. Vienība izmantoja iespēju gūt 11 punktus ātrajos uzbrukumos, bet ceturtdaļu noslēdza ar izrāvienu 24:11. Spēles izskaņā mājinieku pārsvars bija jau graujošs, "Mavericks" otrajā puslaikā zaudējot ar 26 punktu deficītu.

Uzvarētāju labā 24 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Morants, bet Brukss atzīmējās ar 22 punktiem. Savukārt viesu rindās Tims Hārdavejs juniors guva 19 punktus.

Vien 12 punktus guva "Mavericks" līderis Luka Dončičs, kurš realizēja četrus no 16 metieniem no spēles. Slovēnis pēc mača atzina, ka tā bijusi "viena no drausmīgākajām spēlēm" viņa izpildījumā.

"Mavericks" komanda, kura sakrājusi 40 uzvaras 69 spēlēs, tādējādi atkāpusies uz sesto vietu Rietumu konferencē. Tikpat uzvaras sakrājusi Portlendas "Trail Blazers" vienība, kura, pateicoties pārsvaram savstarpējās spēlēs, pakāpusies uz piekto pozīciju. Turpat uz papēžiem min Losandželosas "Lakers" (39 uzvaras 69 spēlēs), astotajā vietā atrodas Goldensteitas "Warriors" (37 uzvaras 70 spēlēs), bet "Grizzlies" ar 36 uzvarām 69 mačos ieņem devīto vietu.

Komandas no septītās līdz desmitajai pozīcijai piedalīsies "play-in" turnīrā, lai noskaidrotu divas atlikušās izslēgšanas spēļu dalībnieces.

Jau trešdien Dalasas vienība mājās uzņems Ņūorleānas "Pelicans" basketbolistus, aizvadot 70. no 72 regulārās sezonas spēlēm. Iepriekš tika pieļauts, ka šajā spēlē laukumā atgriezīsies Porziņģis.