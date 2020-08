Miris viens no visu laiku labākajiem ‘Trail Blazers’ basketbolistiem Robinsons

Sestdien, 29. augustā, 53 gadu vecumā miris viens no visu laiku labākajiem Nacioālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Portlendas “Trail Blazers” spēlētājiem Klifords Robinsons, vēsta Ziemaļmerikas masu mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Robinsona ģimene paziņojumā norāda, ka bijusī NBA zvaigzne slimojusi ar limfomu. Basketbolista bijušais treneris Konektikutas universitātē Džims Kalhuns medijiem pavēstījis, ka Robinsonam pirms divarpus gadiem bijusi sirdstrieka, bet pagājušajā nedēļā viņš nonācis komā.

“Skumji to dzirdēt, jo viņš bija viens no manējiem, maniem spēlētājiem, mans zēns, kuru vēroju, kā viņš kļūst par vīru. Nav viegli to dzirdēt,” saka Kalhuns.

“Uncle Cliffy”, kā viņu iesauca NBA aprindās, basketbola sabiedrībā bija labi zināms ar savu “firmas zīmi” - galvas apsēju. NBA viņš aizvadīja 18 sezonas, divas reizes palīdzēja “Trail Blazers” tikt līdz NBA finālam, bet 1993. gadā viņu atzina par sezonas labāko sesto spēlētāju.

Family of 18-year NBA vet Cliff Robinson releases statement to @TheAthleticNBA @Stadium, announcing he passed away due to yearlong battle with lymphoma. pic.twitter.com/3DWLnC8Twe — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2020

Lai gan Robinsona augums (2,08 metri) ļāva viņam spēlēt centra pozīcijā, viņš bija viens no pirmajiem, kas vairāk darbojās kā ceturtais numurs, tādējādi būdams viens no mūsdienu basketbola priekšgājējiem.

Savulaik viņš “Trail Blazers” rindās aizvadīja 461 spēli pēc kārtas, kas ir kluba rekords. Tāpat viņš ir otrs labākais metienu bloķētājs, piektais labākais punktu guvējs, piektais visvairāk spēļu aizvadījušais basketbolists, sestais labākais piespēļu pārtvērējs, septītais labākais tālmetienu izpildītājs un desmitais labākais cīnītājs par atlēkušajām bumbām “Trail Blazers” vēsturē.

NBA karjeras laikā Robinsons pārstāvēja arī Fīniksas “Suns”, Detroitas “Pistons”, Goldensteitas “Warriors” un Ņūdžersijas “Nets”. 1994. gadā viņš piedalījās NBA Visu zvaigžņu spēlē. Kopumā viņš pasaules basketbola mekā nospēlēja 1380 mačus, kas ir 13. labākais rādītājs NBA vēsturē. Vidēji spēlē Robinsons guva 14,6 punktus un izcīnīja 4,6 atlēkušās bumbas.