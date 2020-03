Nedod 'pieci': NBA spēlētājiem koronavīrusa dēļ jāpiesargās no līdzjutējiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vadība visām līgas komandām izsūtījusi ieteikumus attiecībā uz koronavīrusu "Covid-19", kuri paredz spēlētājiem izvairīties no "pieci" došanas līdzjutējiem, ziņo medijs ESPN.

Īpaša uzmanība ieteikumos pievērsta tieši spēlētāju komunikācijai ar līdzjutējiem. Basketbolistiem ieteikts "pieci" došanas vietā ar faniem sasist dūres, kā arī izvairīties no svešām pildspalvām, bumbām un krekliem, dalot autogrāfus.

Savukārt līgas un klubu vadības vairāk uztrauc gaidāmie lielās nozīmes notikumi, kuri koronavīrusa dēļ varētu pat tikt atcelti. Starp tiem minēti ar jauno spēlētāju draftu saistīti pasākumi kā "NBA Combine" nometnes, individuālie jauno basketbolistu treniņu un viņu skautošana visapkārt pasaulei, ziņo ESPN.

Līgas vadība arīdzan pastāvīgi uztur kontaktu ar tās 30 komandām, ziņojot par jaunāko informāciju saistībā ar koronavīrusu.

Vairāki no NBA basketbolistiem jau publiski pauduši savas raizes par ASV skārušo vīrusu.

"Koronavīruss oficiāli sasniedzis Oregonas štatu, Leikosvego pilsētu" sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja Portlendas "Trail Blazers" aizsargs Sīdžejs Makolums. "Pārliecināties, ka mazgājat rokas ar ziepēm ilgāk par 20 sekundēs, un, klepojot piesedziet muti. Es uz noteiktu laiku oficiāli ņemu pārtraukumu no autogrāfu sniegšanas."

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego...Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.

Sincerely,

CJ

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020