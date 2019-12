Negribu izjaukt uzbrukuma sistēmu tikai, lai gūtu punktus, skaidro Porziņģis

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis nevēlas izjaukt Dalasas "Mavericks" uzbrukuma sistēmu tikai tāpēc, lai gūtu punktus, pēc sestdienas mača atzina basketbolists.

Jau ziņots, ka Porziņģis sestdien guva 22 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" cieta zaudējumu, turklāt traumu guva komandas līderis Luka Dončičs.

"Mavericks" savā laukumā ar 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10) pagarinājumā piekāpās Maiami "Heat".

Dončičs pēc nospēlētas vienas minūtes un 40 sekundēm sastiepa labās kājas potīti un laukumā neatgriezās. Sākotnējie izmeklējumu nav uzrādījuši smagu savainojumu, bet komandas galvenais treneris Riks Kārlails pauda, ka pirmdienas mačā Dončičs, visticamāk, nepiedalīsies.

"Tikko runāju ar viņu. Cerams, ka viss ir kārtībā un viņš atgriezīsies pēc iespējas ātrāk," sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem teica Porziņģis.

"Mavericks" bija iedzinējos gandrīz visu spēli, pirmajā puslaikā iekrājot 24 punktu deficītu. Atspēlēties izdevās vien pamatlaika beigās, taču panāktajā papildlaikā uzvaru izcīnīt nesanāca.

"Mums ir daudz spēlētāju, kuri var spert soli uz priekšu un ieiet spēlē. Arī bez Lukas mums izdevās otrajā puslaikā atspēlēties un bija iespējas uzvarēt. Nevarējām pielikt punktu, kas ir ļoti nepatīkami," pauda liepājnieks.

Atbildot uz jautājumu, vai Porziņģis tuvojas tam sniegumam, ko viņš demonstrēja pirms traumas gūšanas, latviešu basketbolists atbildēja, ka "ne gluži". Tāpat viņš atzīmēja, ka psiholoģiski jūtas labāk nekā sezonas sākumā, kad brīžiem bijis nervozs un daudz ko sasteidzis.

"Šobrīd vēl neesmu tam gatavs, gribu vienkārši palīdzēt komandai. Man ir jāsaprot, kā būt efektīvam un gūt punktus. Šobrīd mans metiens nav tāds, kādu es gribētu, bet es pie tā strādāju. Atgriezīšos pie lietām, kas bija debijas gadā - izcīnīt atlēkušās bumbas uzbrukumā un būt aktīvam, tad būs arī pārējās iespējas. Negribu izjaukt uzbrukuma sistēmu tikai tāpēc, lai gūtu punktus," skaidroja Porziņģis.

Pirmdien "Mavericks" viesosies pie līgas vadošās komandas Milvoki "Bucks" un iepriekšējās sezonas vērtīgākā spēlētāja Jaņņa Adetokunbo.

"Mums būs jācenšas viņu apstādināt. Lieliska komanda, lielisks spēlētājs un lielisks izaicinājums mums. Nevaru to sagaidīt," uzsvēra latviešu basketbolists.

Porziņģis šajā duelī nospēlēja 39 minūtes un 57 sekundes, kas viņam ir lielākais laiks pēc atgriešanās laukumā. Latvietis šajā mačā realizēja četrus no 12 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Viņa kontā bez 14 atlēkušajām bumbām bija arī divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, viena kļūda un četras piezīmes. "Mavericks" komanda ar Porziņģi laukumā guva tikpat punktu, cik zaudēja.

Dalasas vienība ar 17 uzvarām 25 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē.