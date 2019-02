'Nets' galvenais treneris: Kurucam klājas grūti

Latvijas basketbolistam Rodionam Kurucam pašlaik klājas grūti, tomēr tas raksturojams ar viņa debijas sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), uzskata Bruklinas "Nets" komandas galvenais treneris Kenijs Etkinsons.

"Nets" vienība sestdien izbraukumā ar rezultātu 89:102 (21:26, 27:18, 22:34, 19:24) piekāpās Orlando "Magic" basketbolistiem, kamēr Kurucs no spēles realizēja tikai divus no 12 metieniem, kopā gūstot piecus punktus.

Pēdējos mačos Latvijas basketbolists grozam uzbrucis ar pieticīgu precizitāti - četrās spēlēs realizēti tikai deviņi no 40 metieniem.

"Kurucam neklājas viegli. Tomēr mēs viņu mīlam, un viņš ir liela daļa no tā, ko darām. Rodionam pašlaik ir jācīnās, viņam ir neliels debitanta sindroms. Viņam ir jāatgūstas, lai gan man joprojām patīk daudzas lietas, ko viņš dara," laikraksts "The New York Post" citē Etkinsona teikto.

Arī Kurucs piekrīt trenera teiktajam, tomēr vienlaikus piebilst, ka viņš pašlaik spēlē krietni vairāk, nekā to darīja iepriekšējās sezonās, pārstāvot Barselonas klubu.

"Nenoliedzami, pašlaik spēlēju vairāk minūtes nekā Barselonā - kādas 10 vai 15 reizes vairāk... Tāpēc, protams, esmu nedaudz saguris. Tomēr man tas patīk, rūpējos par savu ķermeni un pielāgojos," teica Kurucs. "Iespējams, tas saistāms ar debitanta sindromu, jo ar laiku pienākot tādi brīži - kādu laiku spēlē labi, bet tad iestājas kritums. Tomēr es realizēšu savus metienus, tad arī pārliecība būs atpakaļ."

Kurucs šosezon vidēji mačā izcēlies ar 9,2 punktiem un 3,8 atlēkušajām bumbām.

"Nets" ar 28 uzvarām 54 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem sesto vietu. Nākamo spēli komanda aizvadīs pirmdien, kad uzņems NBA līderi Milvoki "Bucks".