Pasečņiks var kļūt par vienu no labākajiem centriem NBA, uzskata Mazurs

Progresējot fiziskajos rādītājos, Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks var kļūt par vienu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) labākajiem centra pozīcijas spēlētājiem, uzskata viens no viņa pirmajiem treneriem Nikolajs Mazurs.

Pasečņiks trešdien aizvadīja debijas spēli NBA, Vašingtonas "Wizards" komandas rindās atzīmējoties ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām. Viņa komandas biedrs Dāvis Bertāns guva 26 punktus, bet abu pārstāvētā "Wizards" vienība papildlaikā ar rezultātu 109:110 piekāpās Čikāgas "Bulls" komandai.

Šo spēli skatījās arī viens no basketbolista pirmajiem treneriem Nikolajs Mazurs, kurš šobrīd vada Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) līdervienību "Ogri" un šajā sezonā līgā vēl nav piedzīvojis zaudējuma rūgtumu.

"Redzēju. Prieks bija skatīties," sarunā ar aģentūru LETA gandarījumu pauda treneris. "Cilvēks ar smagu darbu panācis labu rezultātu."

"Šķiet, ka katram jaunietim basketbolistam kaut zemapziņā ir pavīdējusi doma par spēlēšanu NBA, viņi par to ir domājuši," par ceļu uz NBA saka Mazurs. "Turklāt viņš ir garš augumā, un šādā gadījumā iespēja ir lielāka. Pasečņiks juta, ka var nokļūt šajā līgā, un vecāki daudz ieguldīja šī sapņa piepildīšanā. Domāju, ka 17-18 gadu vecumā viņš saprata, ka tas ir reāli. Pēc Eiropas U-18 turnīra Rīgā, kur viņš kopā ar Kristapu Porziņģi tika iekļauts turnīra simboliskajā izlasē, atlika vien strādāt pie fiziskās sagatavotības uzlabošanas."

Mazurs pieticīgi uzsver, ka ir tikai viens no cilvēkiem, kas sekmējis basketbolista izaugsmi: "Lai viņš pats stāsta, cik kurš viņam palīdzējis. Kad bija laiks, strādāju ar viņu. Katrs, kurš pielicis roku viņa treniņiem, ir viņā kaut ko ielicis. Pats sāku ar viņu darboties kopš VEF kadetu vienības laika, kad Anžejam bija kādi 16 gadi. Tad viņš sāka pie mums parādīties. Droši vien kādus gadus četrus esam kopā strādājuši. Plus vasarās, kad viņš atbrauca no Spānijas. Tad viņš trenējās Latvijā gan individuāli, gan kopā ar citiem basketbolistiem."

Vērtējot basketbolista mākas, viņa bijušais treneris slavē NBA debitantu: "Viņam ir viss, kas nepieciešams labam basketbolistam, – metiens, viņš saprot spēli, viņam ir apspēlēšanas kustības ar muguru pret grozu, viņš saprot aizsardzību... Viss, ko vajadzēja, bija šajās divās vasarās progresēt fiziski."

Pasečņika progress, treneraprāt, atkarīgs no viņa fiziskās sagatavotības: "Progress ir iespējams tik liels, cik viņš var kļūt labāks fiziski. Ja viņš progresēs jaudas ziņā, kļūs spēcīgāks un izturīgāks, ar viņa metienu un spēles izpratni viņš var kļūt par vienu no labākajiem centra spēlētājiem NBA."

23 gadus vecais basketbolists no 2012. līdz 2015. gadam trenējās un spēlēja "VEF Rīga" rindās. Pēc tam četri gadi aizvadīti Spānijas klubā Grankanārijas "Herbalife".

NBA jauno spēlētāju draftā Pasečņiku 2017.gadā pirmajā kārtā ar kopējo 25. numuru izraudzījās Orlando "Magic", kas viņu uzreiz aizmainīja uz Filadelfijas "76ers". Šā gada 1. jūlijā Filadelfijas klubs no Pasečņika atteicās.