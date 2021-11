Porziņģa dalība treniņā sagādā optimismu 'Mavericks' trenerim Kidam

Latvijas izlases basketbolista Kristapa Porziņģa sniegums piektdien aizvadītā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" treniņā ļauj galvenajam trenerim Džeisonam Kidam cerēt uz viņa dalību sestdien gaidāmajā spēlē, ziņo medija "dallasnews.com" žurnālists Breds Taunsends.

Kristaps Porziņģis muguras sāpju dēļ izlaidis jau pēdējās piecas "Mavericks" vienības spēles, kurās Dalasas vienība izcīnījusi trīs uzvaras.

Šo dienu laikā Džeisons Kids vairākkārt izteicis cerību, ka Porziņģis varētu spēlēt attiecīgi nākamajā mačā, taču tas nav piepildījies. Treneris gan nav precīzi komentējis, kāda ir situācija ar Porziņģa veselību.

Liepājnieks piektdien ar komandu piedalījies treniņā, pēc kura Kids izklausījās pietiekami optimistisks. "Viņš šodien trenējās un izskatījās labi. Cerams, ka viņš rīt varēs spēlēt," teica speciālists.

Kluba oficiālajā pieteikumā Porziņģa dalība mačā gan joprojām atzīmēta kā "zem jautājuma zīmes".

"Mavericks" komanda sestdien mājās uzņems Bostonas "Celtics" vienību.

Porziņģis šosezon piedalījies trīs no astoņām cīņām, bet Dalasas komanda pagaidām sakrājusi piecas uzvaras. Basketbolists vidēji mačā 26 minūtēs guvis 12,7 punktus, izcīnījis 6,0 atlēkušās bumbas un bloķējis 2,0 metienus.

Latvijas izlases basketbolists iepriekšējās divās sezonās "Mavericks" komandas rindās dažādu iemeslu dēļ izlaidis vairākas spēles. Pirmajā gadā pēc krustenisko saišu savainojuma Porziņģis piedalījās 57 no 75 mačiem, bet 2020./2021. gada sezonā gāja laukumā 43 no 72 spēlēm.

