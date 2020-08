Porziņģi NBA izslēgšanas spēļu debijā izraida no zāles

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā mačā un tika izraidīts no zāles, kamēr viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" cieta zaudējumu. Neveiksme arī citam latvietim Rodionam Kurucam, kura pārstāvētā Bruklinas "Nets" piedzīvoja sagrāvi pret Toronto "Raptors".

"Mavericks" Orlando notiekošā turnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31) piekāpās Losandželosas "Clippers" un Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām nonāca iedzinējos ar 0-1.

Sākotnēji bija šaubas par Porziņģa dalību pirmdienas spēlē - viņa dalība kreisā papēža sasituma dēļ pirmajā "play-off" cīņā tika vērtēta kā "iespējama". Porziņģis tomēr devās laukumā un piedzīvoja debiju NBA "play-off" spēlēs.

Latviešu basketbolists laukumā pavadīja 19 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens un divas piezīmes. Dalasieši ar Porziņģi laukumā ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

"Mavericks" komandā vēl viens "play-off" debitants Luka Dončičs izcēlās ar 42 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm, bet 18 punkti bija Tima Hārdeveja juniora kontā. Dončičs pirmdien ar 42 punktiem laboja NBA debijas spēles rekordu, par sešiem punktiem labojot Karīma Abduldžabara savulaik iespēto.

Pretiniekiem ar 29 punktiem un 12 bumbām zem groziem izcēlās Kavai Lenards, 27 punktus guva Pols Džordžs, bet 19 punkti bija Markusam Morisam.

Porziņģis pirmos punktus guva, iemetot soda metienu pēc Džordža tehniskās piezīmes, bet pirmās ceturtdaļas vidū latvietis realizēja tālmetienu - 13:20. Ceturtdaļas turpinājumā viņš ar trīspunktu gājienu un vienu precīzu soda metienu vēl vairāk samazināja "Clippers" pārsvaru, bet pēc liepājnieka piespēles Sets Karijs panāca 22:22. Otro reizi spēlē Porziņģis iesaistījās, kad rezultāts otrās ceturtdaļas ceturtajā minūtē bija 46:36. Ceturtdaļas vidū viņš nobloķēja Džordžu, taču tiesneši fiksēja pārkāpumu. Latviešu basketbols izrādīja neapmierinātību un viņam piešķīra tehnisko piezīmi.

Spēles otrā ceturkšņa otrajā pusē Porziņģis vienreiz bija precīzs no spēles, kā arī divreiz stājās uz soda metienu līnijas, pievienojot vēl četrus punktus. Pirmo puslaiku "Mavericks" uzvarēja ar 69:66.

Otrā puslaika trešajā minūtē Dončičs saķērās ar Morisu, Porziņģis metās aizstāvēt komandas biedru un pagrūda pretinieku. Šo rīcību tiesneši novērtēja ar otru tehnisko piezīmi, kas nozīmēja, ka Porziņģim spēle bija beigusies.

Latvijas basketbolistam spēle noslēdzās, kad rezultāts bija 71:66 "Mavericks" labā. Turpinājumā Dalasas komanda vadību zaudēja, bet ceturtās ceturtdaļas pirmajās minūtēs Hārdevejs un Karijs divreiz panāca neizšķirtu.

Spēles beigās komandas šķīra daži punkti, taču pēdējās minūtēs svarīgos brīžos tālmetienus realizēja Patriks Beverlijs, Moriss un Džordžs, saglabājot "Clippers" vienībai vadību.

Sērijas otrā spēle notiks trešdien.

Savukārt Kuruca pārstāvētā "Nets" ar rezultātu 110:134 (20:37, 31:36, 35:22, 24:39) piekāpās pērnā gada čempioniem Toronto "Raptors".

Rodions Kurucs devās "Nets" sākumsastāvā uzbrucēja pozīcijā. Viņš piezīmju limita dēļ nospēlēja 16 minūtes, kurās guva sešus punktus, realizējot visus trīs divpunktu metienus, bet netrāpot abus tālmetienus. Latvietis izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles un pieļāva divas kļūdas un nopelnīja sešas piezīmes. Kuruca +/- rādītājs bija mīnus 16, otrs sliktākais komandā.

Ar 26 punktiem Bruklinas komandā rezultatīvākais bija Timotē Luvavu-Kabaro, Keriss Leverts izcēlās ar 15 punktiem un 15 rezultatīvām piespēlēm. Uzvarētājiem ar 30 punktiem rezultatīvākais bija bija Freds Vanvlīts, kurš trāpīja astoņus no desmit tālmetieniem un izdarīja 11 rezultatīvas piespēles. Seržs Ibaka pievienoja 22 punktus, kamēr Paskālam Siakamam 18 punkti un 11 rezultatīvas piespēles.

Kurucs maču sāka starta pieciniekā kā spēka uzbrucējs un tieši viņš guva pirmos "Nets" punktus, otrajā minūtē triecot bumbu grozā no augšas (2:3). Dažas minūtes vēlāk viņš panāca 6:10, bet turpinājumā "Raptors" ātri atrāvās un jau otrās ceturtdaļas sākumā bija vadībā ar 26 punktu handikapu. Nākamreiz latvietis grozu iekaroja ceturtās ceturtdaļas sākumā, kad pēc "Nets" atspēlēšanās panāca 90:99. Tiesa, jau ceturkšņa trešajā minūtē viņš tika pie sestās piezīmes un pameta laukumu. Uz Kuruca precīzo metienu "Raptors" atbildēja ar diviem tālmetieniem un atgriezās drošā vadībā, līdz finālsvilpei vēl vairāk palielinot savu pārsvaru.

Sērijas otrā spēle norisināsies trešdien.