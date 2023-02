Porziņģim 14 punkti; 'Wizards' atspēlējas un tiek pie ceturtās uzvaras piecos mačos

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien, 16. februārī, guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, sekmējot Vašingtonas "Wizards" atspēlēšanos.

Kārtējā mačā "Wizards" atspēlēja 20 punktu deficītu un pirms "All Star" spēles pārtraukuma ar 114:106 (21:36, 30:23, 25:28, 38:19) pieveica Minesotas "Timberwolves", izcīnot ceturto uzvaru piecās spēlēs.

Liepājnieks mačā realizēja vienu no trijiem tālmetieniem, trīs no deviņiem divpunktu metieniem un piecus no septiņiem soda metieniem, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus pretinieku metienus un pārtvēra divas pretinieku piespēles.

"Wizards" jau pirmajā ceturtdaļā nonāca iedzinējos ar 20 punktu deficītu. Lai gan spēles turpinājumā pāris reizes "Wizards" izdevās pietuvoties un cerēt uz cīņas izlīdzinājumu, divas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām "Timberwolves" palielināja pārsvaru un panāca 87:69, tomēr "Wizards" iniciatīvu neatdeva un trešo ceturtdaļu noslēdza ar izrāvienu 7:0.

Pēdējā ceturtdaļā ilgi "burvji" nespēja pietuvoties, piecas minūtes pirms pamatlaika beigām "Wizards" zaudēja ar 92:99, bet ar Bredlija Bīla pūlēm starpība tika sadeldēta un mača izskaņa jau pagāja "Wizards" zīmē.

Bīls spēles pēdējās četrās ar pusi minūtēs guva 13 no saviem 35 punktiem, Kails Kuzma guva 16 punktus, bet Korijs Kisperts ar 15 punktiem sekmēja "Wizards" uzvaru. "Timberwolves" rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem bija Entonijs Edvardss, 18 punktus guva Kails Andersons, Rudijs Gobērs guva 17 punktus un izcīnīja 19 atlēkušās bumbas, bet 15 punkti Džeidenam Makdanielsam.

"Wizards" pirms Zvaigžņu spēles pārtraukuma NBA kopvērtējumā ar 28 uzvarām un 30 zaudējumiem ieņem devīto vietu Austrumu konferencē. Nākamo spēli Porziņģis ar komandas biedriem aizvadīs 24. februārī, kad savā laukumā uzņems liepājnieka pirmo komandu NBA karjerā – Ņujorkas "Knicks".