Porziņģim 22 punkti 'Wizards' zaudējumā pret 'Pacers'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 22 punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Vašingtonas "Wizards" no neveiksmes.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 117:127 (28:36, 32:39, 30:26, 27:26) atzina Indiānas "Pacers" pārākumu.

Porziņģis devās laukumā starta pieciniekā un spēlēja 30 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā, realizējot piecus no deviņiem divu punktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem, guva 22 punktus. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu piespēli, pieļāva divas kļūdas, sakrāja četras personīgās piezīmes un tika pie +/- rādītāja -13.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 31 punktu bija Bredlijs Bīls, 18 punktus guva Kails Kuzma, vēl desmit pievienoja Rui Hačimura un Daniels Gefords, bet Monte Moriss izcēlās ar pieciem punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm.

Pretinieku rindās Mailss Tērners guva 27 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, kamēr 25 punktus guva Badijs Hīlds un Tairīss Halibērtons, kurš arī sakrāja 12 rezultatīvas piespēles.

Ar trim panākumiem piecos mačos "Wizards" atrodas sestajā vietā Austrumu konferencē, kamēr "Pacers" ar divām uzvarām sešās spēlēs ierindojas 11.pozīcijā.

Nākamo maču Vašingtonas komanda aizvadīs svētdien, kad izbraukumā tiksies ar Bostonas "Celtics".