Porziņģim 23 punkti; Bertāns atgriežas ar diviem 'dankiem'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" rindās pēc trīs spēļu izlaišanas svētdien, 27. martā atgriezās Dāvis Bertāns, bet Vašingtonas "Wizards" rindās viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem bija Kristaps Porziņģis.

Porziņģis svētdien guva 23 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un izdarīja sešas rezultatīvas piespēles, bet "Wizards" ar 123:115 (28:24, 31:27, 33:30, 31:34) pieveica Goldensteitas "Warriors".

Liepājnieks nospēlēja 31:12 minūtes, realizēja vienu no sešiem tālmetieniem, piecus no 15 divpunktu un desmit no 11 soda metieniem. Vēl viņa kontā viena pārtverta piespēle un viens bloķēts metiens, kā arī četras kļūdas un četras personiskās piezīmes.

"Warriors" ne reizi spēles gaitā nebija vadībā, bet "Wizards" pārsvars otrajā ceturtdaļā sasniedza 18 punktus. Pēdējā ceturtdaļā "Wizards" ieguva 16 punktu pārsvaru un tikai pašā mača galotnē "kareivji" spēja sadeldēt rezultāta starpību.

"Burvjiem" rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Korijs Kisperts, bet 22 punktus guva Kentaviuss Koldvels-Poups. "Warriors" labā 26 punktus guva Džordans Pūls, 25 punkti Klejam Tompsonam, bet 23 punkti Endrjū Viginsam.

Dāvis Bertāns, atlabis pēc neliela ceļgala savainojuma, guva sešus punktus un palīdzēja Dalasas "Mavericks" ar 114:100 (21:29, 37:30, 32:20, 24:21) pieveikt Jūtas "Jazz".

Rūjienietis mačā izcēlās ar diviem "dankiem", realizēja abus soda metienus, bet garām aizmeta vienīgo trejaci. Vēl viņa kontā divas atlēkušās bumbas un viena pārtverta piespēle.

"Mavericks" rindās atkal rezultatīvākais bija Luka Dončičs, kurš guva 32 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, 23 punktus guva Redžijs Buloks, bet 22 punkti un desmit atlēkušās bumbas Džalenam Bransonam. "Jazz" sastāvā sešiem basketbolistiem izdevās sasniegt divciparu skaitļa robežu, bet rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Rudijs Gejs.